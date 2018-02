Százötvenmilliós hitelt vett fel az LMP

Már a kampányra készül az LMP, pénteken 150 millió forintos hitelt vettek fel – értesült a Magyar Nemzet. Információink szerint az ellenzéki párt a Csányi Sándor vezette OTP Bankkal szerződött, a konkrét konstrukció pedig folyószámlahitel. Úgy tudjuk, az LMP legutóbbi kongresszusa döntötte el, hogy a hatékonyabb országgyűlési kampány érdekében így pótolják ki költségvetésüket. Egyúttal azt is vállalták, hogy a korábbiakhoz hasonlóan ezzel az összeggel is nyilvánosan elszámolnak majd.

Az április 8-i választáson induló pártoknak egyébként az államtól is jár majd pénz a kampányra, méghozzá nem is kevés. A támogatás két részből áll. Az egyik, hogy egyéni jelöltenként kapnak egymillió forintot úgynevezett kincstári kártyán, vagyis nem készpénzben. A másik a lényegesen jelentősebb tétel; a pártok annak függvényében jutnak további pénzhez, hogy hány egyéni jelöltjük van. Ha például mind a 106 körzetben – ahogy az LMP is ígéri – indulnak saját képviselőjelölttel, akkor további csaknem 600 millió forint üti a markukat.

Fontos azonban, hogy ezt a pénzt csak a hivatalos kampányidőszakban, vagyis a voksolás napját megelőző ötven nap alatt használhatják fel. Már ez sincs messze, ugyanis a hivatalos kampány két hét múlva, február 17-én kezdődik.