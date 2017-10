Szcientológusok: kémkedés és kuruzslás?

„A nyomozás során kémkedés bűntettének gyanúja is felmerült” – írta a rendőrség egy olyan határozatban, ami a magyarországi (jogi okokból egyesületként működő) szcientológiai egyház tevékenységével kapcsolatban folyó nyomozásban keletkezett, és ami lapunk birtokába került. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kémkedés gyanúja miatt adta át az aktát a Nemzeti Nyomozó Irodának, mivel az ilyen ügyek az ő hatáskörükbe tartoznak. Az említett iratból az is kiderül, hogy a kémkedés miatti nyomozást egyesítették kuruzslás gyanújával indult eljárással. Emiatt Tényi István tett feljelentést, azt kifogásolta, hogy a szcientológusok kábítószerfüggők kezelését végzik, pénzért, ugyanakkor a szükséges képzettség nélkül.

A szervezetnél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is razziázott nemrég, és iratok lefoglalása után 20-20 millió forintra büntette az egyesületet és központi szervét. Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke előadta, a szervezet súlyosan megsértette a tisztességes adatkezelés elvét, továbbá az érintetteket nem tájékoztatták kellően az adatkezelés céljáról. Kerestük a vallási egyesület elnökét, Miklovicz Attilát, aki a napokban adott interjút lapunknak, helyette azonban Lange László szóvivő hívott vissza bennünket. Többek között arról érdeklődtünk, hogy az adatkezelésüket bejelentették-e a NAIH-nál, ahogyan ezt a törvény előírja. Lange erre nem tudott biztosat felelni, de valószínűsítette, hogy igen, mondván: be szokták tartani a jogszabályokat. Pontos választ későbbre ígért, mint ahogy abban a témában is, hogy milyen célt szoktak megjelölni, amikor a velük kapcsolatba kerülő személyek adatait felveszik. (Az adatkezelés céljának ismertetése szintén törvényi kötelezettség.) Jelezte, hamarosan részletes közleményt adnak ki.

Kérdeztük a kémkedésről is, Lange nem érti, mit értelmezhettek ily módon a nyomozó hatóságok. Hozzátette, eredményeikről rendszeresen beszámolnak az amerikai szcientológiai egyháznak, de ezzel bűncselekményt nem követtek el. A Btk. alapján kémkedésben bűnös az, „aki idegen hatalom vagy idegen szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet folytat”. Lange László megjegyezte, azt kellene vizsgálni, miért támadják őket állami szervek. „Mi nem politizálunk, de sajnos nem tudjuk magunkat függetleníteni a politikától. Választások jönnek, és gyümölcsöző lehet minket lejáratni” – fogalmazott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.25.