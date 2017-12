Szél Bernadett: A cél Polt Péter elmozdítása a legfőbb ügyészi posztról

Mindenki észre fogja venni, amikor Ron Werber érdemben segíti majd az LMP-t – ezt ígéri a párt társelnöke, egyben miniszterelnök-jelöltje. Szél Bernadett a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról beszélt, hogy kampánylehetőségeik szűkösek, de így is felveszik a harcot a Fidesz „agyatlan sorosozásával” szemben. Nem zárta ki, hogy jelöltjeik adott esetben visszalépjenek majd a „korszakváltást megtestesítő” indulók javára, de szerinte most nem ezekről kell beszélni. Azt viszont leszögezte, hogy a Jobbikkal a jelenlegi formájában nem alkotnának koalíciót.

– Elsőként a parlamenti pártok közül az LMP hozta nyilvánosságra az országos listáját. Elégedett a névsorral?

– Korábban is azt mondtam, hogy bárki bárhová kerül a listán, én mindenkivel tudok együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy a párt elégedett, a kongresszus hangulata alapján konszenzusos lista született. A Fidesz egyébként iszonyatos közleményt adott ki, valamilyen Soros-listáról és birodalomról értekeztek; olyan az egész, mint egy rossz sci-fi. Nagyon furcsa munka lehet a Fidesznél szövegírónak lenni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Schmuck Erzsébet előkelő helyen szerepel (a 4. helyre került a párt országos listáján – a szerk.). Róla sokaknak eszébe juthat az a kínos eset, amikor a parlamentben nem reagált Orbán Viktor miniszterelnök kvótanépszavazást értékelő felszólalására, arra hivatkozva, hogy nem készült rá. Biztosan az országgyűlési munka a megfelelő az ő esetében?

– Csőbe húzta Kövér László akkor az LMP-frakciót, mert nem engedett engem szóhoz jutni. Ehelyett rábökött Schmuck Erzsébetre, aki valóban azt mondta, hogy nem szeretne felszólalni. Ám a gazdaságpolitikai tevékenysége, ahogyan például a nyugdíjasok mellett kiállt, önmagáért beszél.

– A parlamentben nagy hangsúlyt kapnak a felszólalások. Egy LMP-s politikusnak nem kellene képesnek lennie még álmából felkeltve is ismertetnie a pártja álláspontját?

– Nagyon nehéz helyzet volt, nem is az első eset, amikor konfliktusba kerültünk Kövér Lászlóval. Azon ment a vita, hogy én megszólalhatok-e úgy, ha nem vagyok frakcióvezető-helyettes, hiszen korábban kormánypárti politikus ezt megtehette. Kövér László mindig ezt csinálja: nem azzal foglalkozik, hogy mi az igazán fontos, hanem azon arcoskodik, hogy neki mi az elképzelése a világról.

– Schmuck Erzsébet mellett befutó helyen – az 5-en – van a listán Ungár Péter is. Ő többek között azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy kitiltották a Momentum rendezvényeiről, mert állítólag vállalhatatlanul viselkedett.

– Mi is emberek vagyunk, és hibázunk. Ungár Péter hibázott, ezt be is látta, számtalanszor bocsánatot kért már. De esetében meg kell jegyezni, olyan politikai teljesítményt nyújtott az ország szuverenitásának védelmét érintően vagy éppen az orosz befolyással kapcsolatos ügyek feltárásával, mint ami egy igazi ellenzéki politikusra jellemző csak.

– Slágertéma az ellenzéknél, hogy vannak-e fideszes ügynökök a pártokban. Az LMP-ben lehetnek?

– Nincsenek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– Ungár Péter neve itt is felvetődhet, hiszen ismert, hogy édesanyja, Schmidt Mária a Fidesz holdudvarának oszlopos tagja. Nem okoz ez ellentmondást a párton belül?

– Ungár Péter az alapítás óta velünk dolgozik. Az európai zöldpártok családjában alelnöki posztot tölt be, ezt nyilván nem tudta volna megvalósítani, ha nem lenne méltó a zöldpolitika képviseletére nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is. Ő egy igazi zöld. Példaértékű munkát végzett nálunk, a külvilágban is látszik, hogy Péter nagyon sokat dolgozik, és nem sok olyan ellenzéki képviselő van, aki nála több konfliktust vállalt a Fidesszel.

– Személy szerint önnek presztízskérdésnek számít, hogy egyéni győzelemmel kerül be az Országgyűlésbe, vagy listáról?

– Presztízskérdést semmiképpen sem csinálok ebből. Nem titok, hogy nálunk mindenki egyéniben is megméreti magát. Nem úgy áll össze a listánk, mint a Fidesznél, hogy akiket szégyellnek és nem mernek egyéniben elindítani, inkább listán kapnak jó helyet. Én eddig mindig elindultam ott, ahol élek, ez pedig Budakeszi és környéke. Nagyon jót tenne Budapestnek is, ha zöldpárti politikusok kapnának lehetőséget, hiszen a fővárosban annyi fát kivágtak, hogy a tiszta levegő szinte már csak Budakeszi felől érkezik.

– Az LMP-nek eddig még nem sikerült egyéniben parlamenti mandátumot szereznie. Nem gondolja, hogy az adhat akár önnek, akár bármelyik jelöltjüknek egyáltalán esélyt, ha egy-egy körzetben a kormányváltást akarók szavazataiért nem kellene megküzdenie még más ellenzékiekkel is?

– Amennyire látom az ellenzéki oldalt, büszkén mondhatom, hogy aki ránk szavaz, az jó helyre adja a voksát. Ez az egész vita, ami az összefogás, együttműködés, koordinálás mentén kialakult, elveszi az energiát a lényegi dolgoktól. Annak örülnék, ha valamennyi ellenzéki párt népszerűsége növekedni tudna, mert akkor kerülnénk közelebb a kormányváltáshoz.

– Mostani tudása szerint elképzelhetőnek tartja, hogy visszalépnek majd akár független, akár más ellenzéki jelölt javára?

– Ha korszakváltásról beszélünk, és ezt megtestesítő jelöltekről, akkor nyitottak vagyunk az együttműködésre. Pillanatnyilag úgy állunk, hogy Gémesi Györggyel és pártjával, az Új Kezdettel fogunk együtt indulni. De most a legfontosabb, hogy mindenki kampányoljon. Mi vagyunk az első párt, amelynek megvan a 106 jelöltje, a listája, a programja, az első szövetségünket is megkötöttük. Ez valódi munka.

– Megvan a kampánytanácsadójuk is Ron Werber személyében. Ő mit vállalt, meddig juttatja el az LMP-t?

– A szerződést napokon belül aláírom. Már megbeszéltük, mit várunk egymástól. Ahhoz kértünk tőle segítséget, hogy a mostani, meglehetősen cudar médiahelyzetben hatékony utcai jelenlétet tudjunk produkálni. A felkészülés már zajlik. Elég látványos lesz az a pillanat, amikor az LMP olyan kampányba kezd, amelyet már egy profi kampánytanácsadó segített. Ezt mindenki észre fogja venni.

– Az látszik, hogy a kormányzati kommunikáció könnyen érthető, nagyon egyszerű üzenetekkel kampányol, a médiagépezete pedig igen lehengerlő. Ezzel fel tudják venni a versenyt?

– Egy darabig lehet szédíteni minket, magyarokat, de a történelmünk is azt mutatja, hogy eljön az a pont, amikor „köszönjük, ebből többet nem kérünk”. Ki kell használni azt a hangulatot, hogy az embereknek kezd elegük lenni. Nem tudok ott lenni minden faluban, nincsenek óriásplakátjaink, és látszik, hogy ellehetetlenítettek minket a médiában is. Mi ezért kiállunk a Blaha Lujza térre, vagy éppen Kecskeméten a karácsonyi vásárban vonulunk fel, akár esik, akár fúj, akár havazik, akár meleg van, és így terjesztjük az üzeneteinket. A Fidesz agyatlan „sorosozásával” szemben mi letettük az asztalra az oktatási és az egészségügyi programunkat, ahogyan azt is, hogyan lehetne a béreket emelni.

– Egy oktatási programot hogyan tudnak olyan egyszerűen elmagyarázni, mint például azt, hogy a kormány megvédte Magyarországot?

– Ne becsüljük le a magyar embereket! Pontosan tudom szülőként, milyen érzés azt gondolni, hogy a gyerekünk nem a legjobb oktatást kapja. Ma nagyon sokan gondolják ezt. De nem csak ők. Nem tudok az utcán úgy végigmenni, hogy ne jöjjön oda egy pedagógus azzal, hogy mennyire nem bírja már a rá rótt terheket.

– Mit gondol a támogatottsági adatokat nézve: elhiszik önöknek az emberek, hogy képesek lennének kormányozni az országot? Komoly apparátussal kell rendelkezni ehhez.

– Ez nálunk megvan, és zajlik is a felkészülési folyamat. Csupa olyan eltökélt ember van a pártunkban, aki tűzön-vízen át szolgálta azt a célt, ami miatt az LMP létrejött. A párt alapítói tértek vissza és kaptak helyet a listán. Megdupláztuk a támogatottságunkat, a kampányban pedig a ma talán még annyira nem ismert politikusok is felületet kapnak.

– Csak nem a Nézőpontra gondol, amikor azt mondja, hogy megduplázták a táborukat?

– Remélem, nem okozok csalódást, de vannak saját méréseink is.

– Minden pártnak érdeke, hogy értelmiségi támogatókat is felmutasson maga mellett. Az LMP-nél nem nagyon látni ismert véleményformálókat.

– A szellemi holdudvarunk létezik, és egyre bővül. Látni, hogy a CEU bezárási kísérlete után nagyon sok gondolkodó ember, aki a konzervatív értékeket helyezte előtérbe, megszakította a kapcsolatot a Fidesszel. Ezt én tapasztalom is.

Az LMP társelnöke nem tart attól, hogy fideszes ügynökök lennének a pártjában Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

– Neveket is tudna mondani?

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy Lányi András segített a programunk összeállításában. Említhetném Róna Pétert, aki a közelmúltban ott állt mellettem egy köztéri akciónknál, vagy éppen Bod Péter Ákost, akivel személyesen is szoktam pénzügyi, gazdasági kérdésekről beszélgetni. Emellett nagyon megköszöntem Szalai Erzsébet szociológusnak, hogy a Facebookon állt ki mellettem, amikor nőként próbáltak meg az egyik televízióban meglehetősen rosszul sikerült módon bírálni. Nagyon sok segítséget kapok a háttérben olyan emberektől is, akik most nem tudják felvállalni, hogy minket támogatnak. Az például, hogy fillérre pontosan tudom, milyen átcsoportosításokra lenne szükség, annak köszönhető, hogy sokan – akik már láttak közelről ilyen folyamatokat – hosszú órákat szánnak rám.

– Vona Gábor nemrég azt mondta, ha a történelmi helyzet úgy kívánja, ő el tudna képzelni egy koalíciós kormányzást akár az LMP-vel is. Erre nyitottak?

– Ne sértődjön meg senki, de komoly emberek nem így üzengetnek egymásnak. Úgy látom, hogy Vona Gábornak a sajátjaival meggyűlt a baja ezzel kapcsolatban, ezért most azt mondhatom, hogy nem tekintem ezt reális alternatívának.

– Ez most igent vagy nemet jelent?

– A mostani állapotban lévő Jobbikkal nem lépnénk koalícióra.

– Mi lenne az első dolog, amit kormányon megváltoztatna?

– Egyszerre több ilyen is lenne. Az a kérdés, hogy az ember először mit ír alá. Biztos, hogy az isztambuli egyezmény ratifikációja ott lenne az elsők között, a nők elleni és a családon belüli erőszak elleni fellépés ugyanis nem várhat. A másik a bérrendezés; ez együtt jár az adórendszer többkulcsossá tételével. Nem kellene sokat várni arra sem, hogy Hadházy Ákos az antikorrupciós gépezetét működésbe hozza. Nem titok, hogy tárca nélküli miniszterként végezné ezt a munkát.

– Ha a korrupcióról beszélünk, nem lehet megkerülni, hogy Polt Péter a legfőbb ügyész egészen addig, míg a mandátuma lejárta után kétharmaddal nem választják meg az utódját. A mostani ügyészséggel is működne ez az antikorrupciós gépezet?

– Beszéltünk erről Ákossal. Szerinte már annyi információ került nyilvánosságra, hogy ha tisztességgel ezeket fókuszba tudnánk helyezni, akkor a nyomozások megindítását nem lehetne megúszni. De nem ez a cél, hanem hogy Polt Pétert el kellene mozdítani, ebben nincs vita. Ezért örülnék annak, ha minden ellenzéki párt támogatottsága növekedni tudna, hiszen nagyon sok döntés megváltoztatásához markáns többség kell. Mi pedig sok mindenben egyetértünk az ellenzéki oldalon.

– Polt Pétert még a mandátuma idején mozdítanák el? Hogyan?

– Minél előbb. Nyilván függ attól is, hogy milyen minőségű lesz a kormányváltás, és milyen többség lesz a parlamentben. Polt Péter személye szimbóluma az Orbán-kormánynak, az ilyen emberek miatt minden ellenzéki párt sok sérelmet szenvedett el.

– Mi az, amit jónak tart a jelenlegi kormány munkájából, és akár meg is tartanák?

– A családi adókedvezmény rendszere jó, de nem ilyen módon kellene megvalósítani. Amit tenni kell: a középréteg segítséget kapjon a második gyermek megszületéséhez. A csokkal nem értek egyet. A lakhatást pedig szociális bérlakásrendszerrel segíteni kell.

– Ön kétgyermekes édesanya, és éppen országgyűlési választási kampányra készül. Hogyan lehet anyaként ezt végigcsinálni?

– Nálam az anyaság és a politika kéz a kézben jár. Nyilván ehhez kell egy olyan család, amelyik támogat – nálam ez megvan. A legtöbbet tőlük kapom. Amikor este hazamegyek, és meglátom a két kislányomat és a férjemet, bármi történjék is a világban, bármit is írjon rólam a Fidesz-média, egyből elfelejtem.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.05.