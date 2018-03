Szél Bernadett: A Jobbik az ellenzék vezető ereje

Elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök megfenyegesse az ellenzéket – jelentette ki Szél Bernadett szombati bécsi fórumán. Az LMP társelnöke szerint a kormányfő március tizenötödikei, ünnepi beszédében elhangzottak alapján könnyen lehet, hogy újbóli Fidesz-győzelem esetén az ellenzéket megsemmisíthetik. Már a néhány hónappal ezelőtti ÁSZ-büntetés is ezt vetíti előre: 9 milliós bírságot kapott az LMP, mert a számvevőszék túl alacsonynak találta a Hegedűs Gyula utcai pártszékház havi 400 ezer forintos bérleti díját. A Jobbikra kirótt büntetés pedig majdnem lerúgta a legerősebb ellenzéki pártot a politikai porondról.

Az LMP vezetője kijelentette, az ellenzék vezető ereje – hosszú idő óta – a Jobbik. Éppen ezért tartja Gyurcsány viselkedését óvodás szintűnek. Az LMP elnöke ugyanis kérte, hogy a vasárnapi, a volt miniszterelnök által kezdeményezett ellenzéki egyeztetésre semleges helyszínen kerüljön sor, hátha akkor Vona Gábor is eljön. Gyurcsány viszont ebbe nem ment bele, ami Szél Bernadett szerint óvodás szint. – Valószínűleg máshol tartanánk, ha nem a legelutasítottabb párt kezdeményezte volna a közös egyeztetést. Már csak a kompromisszumkészség hiánya miatt is, több nő kéne a politikába, helyre kéne tenni az egókat! – tette hozzá Szél. A női politikai kultúra konszenzusosabb jellegére példával is szolgált: az egyszülős programon együtt dolgozott a jobbikos Dúró Dórával és a szocialista Bangóné Borbély Ildikóval.

Azt azonban többször is hangsúlyozta a zöldek miniszterelnök-jelöltje, hogy nem készül koalíciós kormányzásra sem a Jobbikkal, sem az MSZP–DK tömbbel. Ő LMP-s kormányzást akar, ehhez azonban két lépésre lesz szükség. Szerinte először vissza kell állítani a jogállamiságot, a demokráciát, majd új választást kell kiírni. – Az április nyolcadikai választás ugyanis nem lesz demokratikus, szabad, jogállami – mondta Szél Bernadett, hozzátéve: ha demokráciában élnénk, akkor nem kéne Gyurcsánnyal meg Vonával leülnöm, hogy egyeztessek a választással kapcsolatban, ugyanis egymás politikai ellenfelei vagyunk. A jelenlegi választójogi törvény azonban kikényszeríti ezt. – Gyurcsány és Vona persze nem egy súlycsoport, hiszen Gyurcsányt súlyos felelősség terheli a kormányzati tevékenysége miatt, ami hozzájárult Orbán kétharmados győzelméhez – jelentette ki az LMP társelnöke, aki szerint ugyanakkor Vona kapcsán a pálfordulás, illetve pártfordulás őszintesége és komolysága kérdéses, ha megnézi az ember a Jobbik elnökségét.

Az LMP konkrét kormányzati tervei kapcsán záporoztak a kérdések: mit tenne Szél Bernadett a felsőoktatással, az egészségüggyel, az önkormányzati szférával, a médiával? Utóbbira, a Nemzeti Hírközlési Hatóság volt vezetője, Rozgonyi Krisztina kérdezett rá, aki jelenleg a Bécsi Egyetem publicisztikai médiatudományi tanszékén dolgozik. Ugyan a tervezett kormányzati struktúrát még nem hozta nyilvánosságra az LMP, annyit elárult a szakmai kérdésre az elnök asszony, hogy önálló médiaügyi tárcát akar. A közmédia költségvetését 88 milliárdról 20 milliárdra csökkentené, ugyanis nyugati országokban is ennyiből működnek, a magyarnál sokkal magasabb színvonalon a közszolgálati televíziók, rádiók. Ilyen, politikai alapú frekvenciaosztogatás sem lenne, mint ami most van. A közmédia persze nem LMP TV volna, hanem valóban független, kiegyensúlyozott hírszolgáltatást folytatna.

A felsőoktatás teljesen ingyenes lenne. Nem csak az első diploma, mint ahogyan egyes pártok hangoztatják programjaikban. A vidéki felsőoktatási intézmények fenntartása az értelmiség megtartása szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír. Az elvándorlás ellen ugyanis a megélhetés biztosítása a gyógyír. Megélhetést pedig nem az Orbán-rendszer által szorgalmazott negatív bérverseny, az Európa roncstelepévé, összeszerelő üzemévé válás, hanem a minőségi munkahelyek biztosíthatják.

Márpedig manapság egy életút során 5-6 alkalommal is átképzésre, továbbképzésre kell számítani ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk. Ehhez fontos az alapozás is. – Mindent eltörölnék, amit Hoffmann Rózsa bevezetett! – mondta Szél Bernadett. A poroszos módszerrel történő lexikális bemagolás helyett ugyanis a készségek fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt az új Nemzeti alaptantervben. A pedagógusok óraszámát heti 20 órában maximalizálná az LMP. Tarthatatlan, hogy a pedagógiai asszisztensek – sok helyen – közmunkabéren vannak foglalkoztatva, míg az északi modellben kulcsszerepük van, hiszen rengeteg terhet levesznek a pedagógusok válláról, akik így a magas szintű tanításra tudnak koncentrálni. A fiatalok hazacsábítását, illetve otthon tartását segítené azzal is, hogy a közszolgálatban dolgozók szolgálati lakást kapnának. Ezenkívül az egészségügyi dolgozók és a tanári kar bérét is rendezni kell. Fontos azonban az is, hogy sokan nem csupán az alacsony bérek miatt dolgoznak külföldön, hanem az országban uralkodó hangulat miatt is. A bérek rendezésére az LMP uniós szintű javaslatot terjesztett be: legyen a tagállamonkénti kötelező minimálbér az adott tagállam átlagbérének 70 százaléka.

A ma Bécsben élő egyetemi tanár, Braun Róbert korábbi államtitkár azt kérdezte, hogy befogadna-e az LMP 1300 EU-kvótás menekültet, lebontanák-e a kerítést, mit kezdenének a határon túli magyarok választójogával? Szél Bernadett elmondta, hogy nem híve a felülről nyitott kvótáknak, a nemzetközi szerződéseket azonban betartaná. A kerítés természetesen maradna. Ő kifejezetten rendpárti, fontosnak tartja az élő erőt is a kerítésnél, így újra létrehozná az önálló határőrséget is, amit a Fidesz-kormány szüntetett meg. A határon túliak szavazati jogát meghagyná, ugyanis visszamenőleg jogot nem veszünk el. A levélben történő szavazás lehetőségét kiterjesztené azokra a külföldön élőkre is, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel is. Az ellenőrzésen ugyanakkor szigorítana. Az, hogy a regisztráció 10 évig érvényes, sok visszaélésre ad lehetőséget.

Blaskó Katalin, a Bécsi Egyetem hungarológiai tanszékének tanára arra kérdezett rá, hogy miről tárgyalt Szél Bernadett Navracsics Tiborral, illetve hogy vannak-e még a Fideszben jóérzésű emberek. Szél Bernadett hangsúlyozta, hogy minden alkalommal, amikor Brüsszelbe megy, bejelentkezik Navracsics Tibornál, ugyanis fontosnak tartja, hogy a magyar politikusok kapcsolatban legyenek a magyar EU-biztossal. Navracsics azt szokta mondani, hogy ha fiatalabb volna, LMP-s lenne, mire Szél Bernadett azt szokta válaszolni, hogy szerinte még mindig egész fiatal. Hozzátette, Navracsics kitűnően látja a magyar és az európai oktatáspolitika helyzetét, problémáit.

Ami a Fideszt illeti, sok képviselőjük okozott neki csalódást, hiszen a párt nagyon zárkózott, és egy erőszakszervezet tartja egyben. Ráadásul nemcsak a pártot, hanem a minisztériumi struktúrákat is. Rengeteg jó szakembert tettek indexre a fideszesek, közülük többen jelezték, hogy egy normális kormány esetén újra szerepet vállalnának. Különösen aggasztó a magyar diplomáciai kar helyzete, a külpolitika terén, mert a Fidesz-kormány ámokfutást végzett, magyarázta a diplomáciai végzettséggel is rendelkező politikus. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy nem kéne félniük a Fidesz-szavazóknak, ő ugyanis nem a bosszúban érdekelt, hanem abban, hogy béke legyen és normális kormányzat működjön.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.19.