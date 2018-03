Szél Bernadett: Egy ideje benne volt a levegőben Ron Werber távozása

– Ez már egy ideje benne volt a levegőben – így reagált az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Szél Bernadett arra, hogy Ron Werber távozik az LMP-től. Hozzátette, hogy nem érte váratlanul a fejlemény.

A párt miniszterelnök-jelöltje azt is mondta: kicsit sajnálja, hogy pont nőnapkor ment el a kampányguru. Ugyanakkor az adásból azt üzente Werbernek, hogy nagyon köszöni a munkáját, és csak a jóra akar emlékezni. – Most lezárult a kampánynak egy nagyon fontos időszaka – folytatta, majd kijelentette, Ron Werber segítette például az aktivistabázis felépítését.

– Én a helyemen vagyok, a kampányfőnök is a helyén van, a kampány következő időszaka is nagyon sikeres lesz – jelentette ki.

Hadházy Ákos, a párt társelnöke korábban lapunknak azt mondta, egy haszna már biztosan lesz Ron Werber távozásának: a Fidesznek új érveket kell találnia az LMP-vel szemben. Hadházy elmondása szerint mindig, amikor a kormányt szembesítette valamilyen üggyel, az volt a válasz, hogy ezt biztosan Ron Werber diktálta neki. A politikus sajnálja, hogy a szakember távozik.

Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője pedig elmondta, hogy a kampánystáb működését nem érinti Werber távozása, hiszen ő tanácsadóként volt jelen, a kampánnyal kapcsolatos döntéseket eddig is és ezután is, az LMP elnöksége és a pártelnökök hozzák. A szóvivő azt is elmondta még, hogy Werber fő feladata volt a párt üzeneteinek hatékony eljuttatása a választókhoz, és ez – a közvélemény-kutatásokból láthatóan – sikerült.

A távozás okairól egyébként a 444-nek egy LMP-s politikus annyit mondott: Werber „impulzív” természetét nem nézte jó szemmel a pártvezetés. Az elnökségi tag szerint a szakember személyiségéből adódóan „kampánytechnikai nézetkülönbségek” alakultak ki a felek között.

Az LMP-t többen is bírálták tavaly ősszel, amikor leszerződött az MSZP-t 2002-ben választási győzelemhez segítő Werberrel. A zöldpárt társelnöknője viszont akkor azzal védte a dolgot, hogy nagyon jó szakemberről van szó, „akinek a tanácsait hasznos lenne meghallgatnunk”. Ungár Péter elnökségi tag pedig novemberben arról beszélt lapunknak: nagyon szeret vele együtt dolgozni, sokat tanul tőle. Közlése szerint Werber specialitása a mozgósítás, az LMP stratégiáját pedig nem ő, hanem a párt országos elnöksége határozza meg. Kérdésünkre, hogy negatív kampányra készülhetünk-e, Ungár akkor a következőképpen nyilatkozott: – Meg lehet figyelni, hogy milyen üzenetei vannak az LMP-nek azóta, hogy együttműködünk Ron Werberrel, illetve milyen szlogenjeink voltak az azt megelőző időszakban. A kettő között senki sem tud ilyen szempontból különbséget találni – mondta a politikus.