Szél Bernadett közzétette hétpontos programját

Az LMP-s Szél Bernadett a Facebookon ismertette hétpontos programját. Az egyes témák rövid kifejtése előtt úgy fogalmaz, a Lehet Más a Politika történetében is fontos mérföldkő, hogy a párt miniszterelnök-jelöltet állít. Azért is tesznek így, folytatja, mert Magyarországnak nincsen újabb négy éve a Fideszre. "Magyarországnak új irányra, új politikára és új vezetőkre van szüksége. Nekem azonban az új politika nem csupán egy szlogen. Nem az elmúlt évtizedek politikájának újracsomagolása, hanem valódi irányváltás. Irányváltás, melynek első és legfontosabb eleme a politikusok és a választók közötti bizalom újraépítése: ehhez nemcsak új és megbízható vezetőkre, de új hozzáállásra is szükség van. Pont ezért én már most, még a jelölté választásom előtt szeretném mind a pártomnak, mind minden magyar embereknek nagyon világossá tenni, hogy milyen Magyarországot szeretnék építeni, amennyiben erre felhatalmazást kapok: nem csak azt mondom el, hogy mit nem folytatunk, hanem azt is, hogy merre indulunk tovább."

Hét pontját eképpen foglalhatjuk össze röviden:

„Visszavesszük a pénzünket!”

„Felszámoljuk a bérválságot!”

„A magyar kis- és középvállalkozások lesznek az új stratégiai partnerek!”

„Világszínvonalú oktatást teremtünk! ”

„Nem mondunk le egy családról sem!”

„Valóban működő és valóban ingyenes állami egészségügyet teremtünk!”

„Magyarországot az okosforradalom nyertesévé tesszük!”

Szél Bernadett azt is elárulja, a kormány hét "fölösleges kérdése helyett hét sokkal fontosabb, a magyar embereket sokkal inkább érdeklő kérdésről" szeretne inkább beszélni.