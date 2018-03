Szél Bernadett rendcsinálásra szólította fel Kövér Lászlót

Felszólította Kövér László házelnököt Szél Bernadett, hogy tegyen rendet az Országgyűlésben. Ezt az ellenzéki képviselő a Facebook-oldalára feltett videoüzenetében jelentette be.

Az LMP társelnöke, aki a parlament nemzetbiztonsági bizottságának a tagja, azzal indítja üzenetét, hogy „egyre több a kérdés, egyre kevesebb a válasz, és a Fidesz egyre jobban menekül”. Szél Bernadett ugyanis aktuális ügyekről szeretett volna a nemzetbiztonsági bizottság ülésén többet megtudni a Magyar Nemzet által megírt több, nemzetbiztonságot érintő ügyben is, mire a kormánypárt azt üzente, hogy nem vesz részt a csütörtökre összehívott ülésen. A Fidesz-frakció Szél Bernadett szerint azzal indokolta tagjainak a bojkottját, hogy „mert Soros…”.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, mint elmondta, kíváncsi lett volna a Kósa Lajos 1300 milliárd forintos pénzkezelési ügyével kapcsolatos információkra, a hasonló összeget érintő gyémántügy hátterére, amelyben a gyanú szerint uniós támogatási pénzeket menekítettek ki törvénytelenül külföldi bankszámlákra, valamint a Szkripal-ügy miatt Magyarországról kiutasított orosz diplomata ügyére is, akiről állítólag kiderült, hogy hírszerzőként tevékenykedett Magyarországon.

Szél Bernadett bejelentette, hogy levelet írt Kövér Lászlónak a Fidesz nemzetbiztonsági bizottság üléseiről való sorozatos távolmaradása miatt. Ebben felszólítja a házelnököt, hogy az Országgyűlés tekintélyének megőrzése érdekében tegyen rendet, és vessen véget annak a „bohózatnak”, amely a nemzetbiztonsági bizottság környékén zajlik.

A politikus korábban is Kövér Lászlóhoz fordult már a kormánypárt bojkottja miatt, és akkor azt a választ kapta tőle, hogy „elszigetelt esetről” van szó. Az LMP-s képviselő szerint viszont most már a Fidesz egyértelműen blokkolja a bizottság munkáját.

Szél Bernadett így fogalmaz videójában az Országgyűlés elnökéről szólva: „Én már egy papírcetlit sem emelhetek föl az ülésteremben, ő viszont szó nélkül nézné végig, ahogyan tönkreteszik a nemzetbiztonsági bizottságot? Kövér László ehhez adja a nevét? – Hamarosan megtudjuk.”

Emellett az ellenzéki politikus felszólítja az összes minisztert, aki a titkosszolgálatokat és a rendvédelmi szerveket felügyeli, hogy legalább ők végezzék el a munkájukat, és menjenek el a bizottság csütörtökön fél kilenckor kezdődő ülésére, és számoljanak be, hogy pontosan milyen akciók történtek a három ügyben. „Ők arra esküdtek föl, hogy rendben menjenek az ország nemzetbiztonsági, titkosszolgálati és rendvédelmi dolgai. Ha ők is szabotálják a nemzetbiztonsági bizottságot, akkor ez a kormány nem április 8-án fog megbukni, hanem most csütörtökön. Ugyanis most már mindannyiunk biztonságával játszanak” – jelentette ki Szél Bernadett.

Hozzátette: ellentétes a jogállami normákkal, hogy jelenleg „civil kontroll nélkül vannak a nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szervek”. Kijelentette, hogy ezt az LMP hatalomra kerülése után egyszer s mindenkorra vissza fogja állítani.