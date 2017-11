Szembeszállt a kormánnyal a magyar falu, ahol nem kell adót fizetni

„Amióta Gyuri a polgármester, megszépült Drávaszerdahely: felújították a hidakat, járda épült, rendbe tették a buszmegállókat, bekamerázták a települést” – meséli Erzsike, aki megérkezésünkkor épp a kultúrház körül tüsténkedik, ő takarítja ugyanis az épületet. Mivel egyetlen embert sem látok a falu főutcáján, Erzsikéhez fordulok segítségért, hogy mutassa meg, hol van a kocsma, hátha népesebb a kihalt Kossuth utcánál. „Az itt nincsen” – rázza a fejét az ötvenes éveiben járó asszony, én pedig csodálkozva kérdezem, hogy akkor hol gurítanak le egy felest a falubeliek, de csak a vállát vonogatja; annyit azonban elárul: „a kocsmában biztos nem, az most konditerem”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Elvétve egy-egy autó is elsuhan a főúton, egy traktor a szántóföldre igyekszik. A baranyai falu nagy része dolgozik, még a mozgóboltos is, aki végigkürtöli a falun, hogy itt jár. Vannak, akik nem vesznek árut a suhanó pultból, Erzsike sem. Inkább a kultúrház mellett, az önkormányzat tulajdonában lévő boltban költik el a pénzüket, hiszen azt a polgármester a falubeliek boldogulására hozta létre, hogy olcsóbban vásárolhassanak, de az üzlet csak délután háromkor nyit.

A település egyébként a hétvégén azzal vonta magára a figyelmet, hogy a polgármester megüzente a külügyminiszternek, ez a falu nem akar részt venni a nemzeti konzultációban. A település első embere az erre fordított egymilliárd forintot ablakon kidobott pénznek tartja. Alpár György szerint épp olyan felesleges azt kérdezni, hogy megvédjük-e a határainkat, mintha arról kérdezné a falubelieket, hogy felkeljen-e holnap a nap. Noha a konzultációs ív kérdéseivel egyetért a település vezetője, úgy véli, fel sem kellett volna tenni őket. Igazán akkor telt be a pohár a polgármesternél, amikor Szijjártó Péter telefonon jelentkezett, hogy elmondja, mire is kell felkészülni a Soros-tervet illetően. Alpár válaszként azt üzente: „a drávaszerdahelyiek boldogabbak lennének, ha akkor telefonáltál volna, amikor az állam elvett 11 milliót az itteniektől”. Nem sokkal azután, hogy a polgármester a Facebookon kinyilvánította nemtetszését, Németh Szilárd, a Fidesz nemrég újraválasztott alelnöke vádolta meg azzal, hogy migránsokat akar beengedni a településre. Alpár György szerint felfoghatatlan, hogy „ha egy libaszaros kistelepülés vezetőjeként véleményt nyilvánít, annak migránsozás lesz a vége. Később majd Soros-bérenc leszek, vagy épp libsi?!” – mélázott el a kérdésen.

László két hete költözött három gyermekével Drávaszerdahelyre Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A település központjától néhány háznyira László lécekkel zárja le a kapun tátongó lyukat, hogy a gyermekei kedvence, a kis tacskó ki ne szökjön. „Amikor a gyerekek meglátták a házat, örömükben ugráltak” – meséli a háromgyermekes édesapa. A család két héttel ezelőtt egy harkányi albérletből költözött Drávaszerdahelyre egy kertes, majdnem száz négyzetméteres házba. László mindennel elégedett, támogatást is kaptak az önkormányzattól, hogy ideköltöztek. Ráadásul a párnak az is vonzó volt Drávaszerdahelyen, hogy nem kell se kommunális adót, se szemétdíjat fizetni.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Tavaly még a kutyák csipelése, a szennyvíztisztítás is ingyenes volt, a gyermekek étkeztetését is állta az önkormányzat, ráadásul a családok iskolakezdési támogatást kaptak. Mondhatni tejben-vajban fürödtek. De a jóból is megárt a sok – gondolhatta a jelenlegi kormányzat, és keresztbe tett a gazdagnak mondott településnek.

Évekkel ezelőtt ugyanis a most kétszáz fős ormánsági település véletlenül csinálta meg a szerencséjét. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. ugyanis a horvát határ mellett fekvő Drávaszerdahelyen létesített egy telephelyet. A cég iparűzési adója miatt vaskos összeg, több mint 30 millió forint üti az önkormányzat markát, ám hiába fial az aranytojást tojó tyúk, az állam rátette kezét az önkormányzat bevételére: szolidaritási hozzájárulás néven – a magas iparűzési adó miatt – 11 millió forintot von el a falutól az idei évtől kezdve. De a polgármester nem aggódik, van terve a jövőre nézve.

„Már tudom, hogyan szerezzük vissza azt a 11 millió forintot” – mondja Alpár György. Többet nem árul el, bár hozzáteszi: a képviselő-testület már áldását adta, de még tanácsot kér a jogászoktól és a helyiektől is, hogy biztosan mindenki jól járjon a projekttel.

A polgármester nem először találja szembe magát a Fidesszel, ám az első konfrontáció után, amiért párttagként szóvá tette, hogy a Baranya megyei közgyűlésben sógorok és rokonok ülnek, kiebrudalták a Fideszből. Alpár ezt nem bánja, ahogy azt sem, hogy a kezdetek kezdetén SZDSZ-es polgármesterként védte a helyiek érdekét. Mint mondta, most már jobboldali érzelmű függetlennek tartja magát, akit a pártok folyamatosan keresnek, de erről is csak szűkszavúan nyilatkozik, részletekbe nem bocsátkozik.

Az öltöny-nyakkendős politikusokról is megvan a véleménye: olyan, mintha burokban, és nem Magyarországon élnének, csak mosolyognak, csapkodják a parlament asztalát. Magáról pedig azt állítja, teljesen mindegy, melyik pártba lépne be, sohasem fog a saját lakosaival szembemenni, mert itt él közöttük, ők választották meg.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A drávaszerdahelyi polgármester évek óta szerencsésebbnél szerencsésebb projektekkel hívta fel magára a sajtó figyelmét. Tíz évvel ezelőtt, amikor még anyagi gondokkal küzdött a település, örökbe adta a falut egy Amerikából hazaköltözött nyugdíjasnak. Akkoriban alig volt egy fitying az önkormányzat kasszájában, Szigeti Sándor pedig egymillió forintért örökbe fogadta a települést. A lakosok vendégséggel hálálták meg az adományt, sőt abban az évben Drávaszerdahely tiszteletbeli lakójává választották Sanyi bácsit, de azóta nem látták.

Nemrég pedig települési testtömegcsökkentési programba kezdett a polgármester. Hiába van ugyanis kocsma felirat a település központjában, már évek óta edzőteremként funkcionál. Mindez azért, hogy a falubeliek mozogjanak, és leadják a felesleges kilókat.

Beszélgetésünk során egy másik oldalát is megismerjük Alpár Györgynek: az éneklő polgármesterét. A település vezetője ugyanis elmerült a mulatós zene világában, és már több cd-t is kiadott. Sőt, első lemezét azért énekelte fel, hogy a bevételt járdaépítésre költsék, de totális kudarc lett, egyáltalán nem fogytak a cd-k. Ám ő nem adta fel, és a Nagyon babával és Ha bezár a hivatallal már mondhatni be is futott, némi ismertségre tett szert, és még haknizni is hívják a polgármesterek.

„Bár azok után, hogy ennyi rosszat mondtam a Fideszről, a kormányközeli városvezetők biztosan nem hívnak” – nevet egy nagyot Alpár György.