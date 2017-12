Szeretnek állatokkal cukiskodni politikusaink, de Semjén kutyába sem vesz minket

Az amerikai elnök megkegyelmez a pulykának és kutyát tart a Fehér Házban. Putyin is szereti a kutyákat, és nyilván nem véletlenül gyakran mutatkozik is velük. Az állatok jelentette politikai potenciálra idehaza is többen felfigyeltek már. A cukiskodásnak persze a haszonszerzésen túl is van jelentősége, arra például legalább jó lehet, hogy az állatok védelmére is ráirányítja a figyelmet.

