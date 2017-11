Szexuális zaklatás miatt kapott figyelmeztetést egy ELTE HÖK-ös

Szexuális zaklatás miatt figyelmeztetésben részesítette egyik HÖK-küldöttjét az ELTE Természettudományi Karának fegyelmi bizottsága – írja az Átlátszó.

A HÖK elnöki beszámolója szerint augusztus elején szexuális zaklatás ért egy hallgatót. A sértett megkereste a két kar elnökét, ők továbbították a panaszt a Természettudományi Kar dékánjának, aki elindította a fegyelmi eljárást.

Az ELTE Természettudományi Karának dékánja a portál megkeresésére közölte, hogy múlt héten lezárult a fegyelmi eljárás, melynek keretében figyelmeztetésben részesítették az egyik hallgatójukat szexuális zaklatás miatt. A TTK HÖK elnöke, Horváth Luca pedig megerősítette, hogy a zaklató az egyik HÖK-küldöttjük.

A pontos részletek nem ismertek, de az Átlátszó több hallgatótól is úgy értesült, hogy az érintett HÖK-ös a sértett kifejezett tiltakozása ellenére nyíltan és durván fogdosta őt. A beszámolóban az is olvasható, hogy az eset után többen panaszt tettek az elnöknél, hogy a HÖK-küldött őket is zaklatta, azonban írásos panaszt senki más nem akart tenni.

Ugyanakkor másik forrás szerint a HÖK-küldött a nyakába vette a később panaszt tevő lányt, aki ezt akkor még egyáltalán nem nehezményezte, azonban a HÖK-ben lévő „politikai ellenfelei” lehetőséget láttak abban, hogy a jelenetet szexuális zaklatásnak állítsák be.

Megkeresték az érintett HÖK-küldöttet is, és megkérdezték, igaz-e, hogy fegyelmi eljárást indítottak ellene szexuális zaklatás vádjával. Erre azt a tömör választ adta, hogy nem. További kérdéseikre csak annyit írt: nyilatkozni az eljárásról a fegyelmi bizottság vagy a dékán tud.