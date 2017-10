Szexuális zaklatás: nyilvánosság elé állt több áldozat

Az amerikai botrány után itthon is kezdenek a nyilvánosság elé állni azok az áldozatok, akiket szexuálisan zaklatott férfi felettesük. Legutóbb Németh Pálma anyakönyvvezető számolt be arról, hogy Czibere József tyukodi polgármester hónapok óta zaklatja és fenyegeti a munkatársait. A nő az RTL Klubnak elmondta, hogy Czibere folyamatosan azzal fenyegette, bármikor kirúghatja őt és az óvodában dolgozó lányát is. A polgármester fogdosta is őt, a nő ezért feljelentést tett, de az ügy még mindig a rendőrségi szakaszban van. Németh Pálma szerint korábban több kolléganője is hasonlóan járt, de ők inkább felmondtak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint ismeretes, a napokban harminc nő – köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow – is arról számolt be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őt, négy nő pedig nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert.

Erre reagálva itthon elsőként Sárosdi Lilla színésznő számolt be Facebook-oldalán arról, húsz évvel ezelőtt miképpen próbálta rávenni egy akkor színházat igazgató rendező orális szexre. Azt írta: fiatal, naiv és szűz lány volt, amikor egy próba után – amelyen nézőként vett részt – a rendező és egy barátja autózni hívta. Büszke volt, hogy befogadta a színházi elit, meg akart felelni. „A Margit hídnál oldalra nézek, látom a Parlamentet és előttem a nagy rendező térdel a kocsiülésen letolt sliccel, pici, löttyedt hímtagja limbál a szemem előtt. »Puszild meg!« – hallom az instrukciót. Elsírtam magam!” – írta Sárosdi Lilla.

A színésznő kifejtette: szégyenkezve kért bocsánatot, hogy „megsértette” a rendezőt az ellenállásával. Nevet szándékosan nem közölt. Azt azonban leszögezte: tudja, hogy sok színésznő van a pályán, aki hasonló módon lett megalázva rendezők, producerek, színházigazgatók által.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Felesége posztjára reagált Schilling Árpád rendező is. Mint írta, hatalmukkal rendszeresen visszaélnek a művészvilág nagyjai. A megtévesztett, megzavarodott, megfelelni akaró és befolyásolható fiatalok pedig legtöbbször úgy lesznek szexuális zaklatás áldozatai, hogy arról nem is tudnak. A zaklatás nem minden esetben jelent konkrét fizikai erőszakot, a pszichés megalázás is mélyre hatol, és sokáig tart a sebek begyógyulása – hangsúlyozta.

Nem sokkal Sárosdi Lilla posztja után Sándor Erzsi színész, újságíró, szerkesztő is hasonló történetet tett közzé a múltjából. Eszerint színművészeti főiskolai évei alatt egy felette járó, rendező szakos fiú rábeszélte arra, hogy félmeztelenül mondjon el neki egy szöveget egy próbafelvételhez. Mint írta, Esti János azt mondta neki, hogy a színész akkor veszíti el a gátlásait, ha a Keleti pályaudvaron egy hintaszékben is képes meztelenül elmondani egy monológot. „Nagyon megijedtem, azt hittem, ha erre nem vagyok képes, nyilván pályaalkalmatlan vagyok. Nagy kínban félmeztelenül ültem a kamerája előtt, … végtelenül kiszolgáltatottan vártam, hogy ez az egész elmúljon, és kimehessek a lakásból. … Ha letagadja, leszarom, de lehet, hogy most fogja azt mondani, hogy bocsánat” – írta Sándor Erzsi.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.16.