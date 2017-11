Szigetvári közadatigényléssel derítené ki, hány konzultációs ívet küldtek vissza

Szigetvári Viktor, az Együtt választmányának elnöke az elmúlt napokban felmerült gyanú alapján közérdekű adatigényléssel fordul a Miniszterelnökséghez, a Magyar Postához és a Belügyminisztériumhoz annak érdekében, hogy megtudja, egészen pontosan hány darab nemzeti konzultációs válaszborítékot adtak postára a magyar állampolgárok a jelenleg folyó nemzeti konzultáció során – derül ki a párt közleményéből. Azt írják, hogy a postaforgalmi szabályozás és a Magyar Posta minden ügyfelére egyformán vonatkozó szabályok lehetővé teszik, hogy pontosan a végére lehessen járni ennek a kérdésnek.

„A belföldi viszonylatú, normál kézbesítési idejű, bérmentesített válaszküldemények postai költségének elszámolása értelemszerűen úgy történik, hogy a Magyar Posta nyilvántartja, az adott szerződés alapján egy adott időszakban hány darab borítékot kézbesít a címzettnek, jelen esetben a kormánynak. És ezek után minderről számlát állít ki, amit a címzett utólagos elszámolással megtérít” – közölte Szigetvári Viktor. A nemzeti konzultációs borítékcsomagban található válaszboríték pedig a Magyar Posta Általános Szerződési feltételei szerint egy nem elsőbbségi, hanem normál kézbesítésű, bérmentesítés nélkül feladható válaszboríték, amiről az üzletszabályzat a következőt mondja: „Kizárólag a feladott válaszküldemények után kell fizetnie.”

Szigetvári Viktor szerint mindebből az következik, hogy a Magyar Postánál és a kormány illetékes minisztériumánál mindenképpen kell lennie egy hivatalos összesítésnek arról, mennyi válaszborítékot kézbesített a kormány részére a Magyar Posta. „Amennyiben egyik fél sem követ el hűtlen kezelést, akkor ezen értesítés okiratilag legtisztább formája a postai elszámoló számla, amelyen szerepel, hány darab bérmentesített válaszborítékot kézbesítettek a kormánynak” – szögezte le.

Az Együtt választmányának elnöke most ezt a számlát kívánja közadatigénylés formájában megszerezni, mert e számlának mindenképp léteznie kell, és ez tartalmazza a szükséges adatokat. Szigetvári Viktor úgy véli: mindezek közpénzt érintenek, így közérdekből nyilvános adatnak számítanak és a nyilvánosságra tartoznak.

A kormány állításával ellentétben minden arra mutat, hogy nem érkezhetett vissza eddig 1,7 millió nemzeti konzultációs ív. Ezt a kérdéssorok feldolgozását végző egyik ügyintéző is elismerte egy, a Hír TV Célpont című műsora által megszerzett hangfelvételen. Még csütörtökön az LMP két társelnöke – Szél Bernadett és Hadházy Ákos – tekinthette meg azokat az egységeket, ahol a beérkező íveket tárolják. Ők éppen azt akarták ellenőrizni, hogy valóban annyi sorosozós „kérdéssort” küldtek-e vissza, mint amennyiről a kormány beszámolt.

A felvételen az ügyintéző elismeri, hogy november 13-ig legfeljebb 400 ezer ív érkezett be. Pedig a konzultációt szervező Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Dömötör Csaba november 14-én már 1,1 millióról beszélt. Később, a november 20-i szállítással együtt érkezett be az eddigi legtöbb, további 250 ezer ív – hangzik el az egyik ügyintézőtől a felvételen. Azaz összesen nagyjából 650-700 ezer darabról lehet szó.

Hadházy Ákosnak arra a megjegyzésére, miszerint a legfrissebb fideszes nyilatkozatok szerint a konzultáció visszaküldött leveleinek száma már 1,7 milliónál jár, az ügyintéző is elismeri, 1,7 millió ív biztosan nincs még náluk, és csak az interneten kitöltött kérdéssorokkal lehet meg a hiányzó 1 millió.

Csakhogy így sem jön ki a „matek”, mert elektronikus úton még a Fidesz saját korábbi közlése szerint is jóval kevesebben vettek részt a konzultációban, mint levélben: mindössze tízezres nagyságrendről beszéltek.

– Ha megnézik a múltkorit például, akkor, amikor a legtöbben, 1,6 milliónál valamivel többen küldték vissza, ami eddig a legsikeresebb konzultáció volt, a mostani már annál is sikeresebb, akkor is ott néhány tízezren küldték vissza elektronikusan. Az arány döntően most sem fog változni – emelte ki korábban tájékoztatóján Halász János, a Fidesz frakciószóvivője.

Mindezek ellenére a számok tegnapra tovább nőttek a Fidesz-kommunikációban: „Az LMP nemcsak azokba az emberekbe rúgott bele ezzel a kijelentéssel, akik végzik a konzultációs ívek feldolgozását, szortírozását és számolását, s akik megbízhatóan és a törvényeknek megfelelően járnak el, hanem abba a most már közel kétmillió emberbe is, akik részt vettek a konzultációban” – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója Hadházy Ákos előző napi „akciójára” reagálva. Az LMP-s Hadházy ugyanakkor még az iratbetekintést követően arról beszélt, hogy „ez az egész egy kamu, és nyilvánvalóan nincs egymillió-hétszázezer ilyen papír”.

Az már korábban is kiderült, a konzultációknál akkora számot mond be a Fidesz, amekkorát akar. Az egyik előző konzultáció záróeseményén például Orbán Viktor arról beszélt, 1 688 044-en töltötték ki az íveket, a Fidesz honlapján ezzel egy időben 1 680 933-as szám szerepelt. Ráadásul azt sem lehet ellenőrizni, ki milyen válaszokat adott, azaz mennyien támogatták a kormányt az irányított kérdések megválaszolásakor.