Szigetvári Viktor: Nyilvánvalóan be kell, hogy fejezzem

Ha jól politizáltak volna, akkor több szavazatot kaptak volna – erről beszélt Szigetvári Viktor az ATV Start című műsorában. Mint mondta, a következő napokban a tévéstúdiókban biztosan elkezdik egymást hibáztatni az ellenzéki pártok, de ő magában keresi a felelősséget.

„Az, amit mi kínáltunk, az, amit én politikusként, miniszterelnök-jelölti vitában őszintén elmondtam, arra nem volt kereslet, és ezt a felelősséget el kell vállalni” – folytatta Szigetvári, kiemelve, hogy a számok magukért beszélnek. Majd arról beszélt, hogy 16 éve benne van a politikában, 6 éve pártpolitikusként, az Együttbe pedig beletette az élete jelentős részét.

„Én ezt most nyilvánvalóan be kell, hogy fejezzem” – jelentette be a politikus.

Azt is közölte, hogy maga miatt nem aggódik, mert mindig akkor keresett több pénzt, amikor a piacon dolgozott. „Ezzel együtt van bennem egy olyan szomorúság, mert én nem egy ilyen Magyarországban hiszek. (…) Abban bennem ezek után kevés lelkierő van, hogy még négy évig tekerjem ezt a bringát” – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy az Együttnek lesz egy tisztújító kongresszusa, ahol a közösség el fogja dönteni, hogy „egyáltalán folytatni akarja-e”. Szigetvári egyébként azt fogja majd javasolni, hogy ebben a formában ne.

Az Együtt elnöksége korábban kollektív lemondással reagált az országgyűlési választás eredményére. Szigetvári Viktor akkor azt mondta, az ellenzék egésze elvérzett, a Jobbiktól a DK-ig, mivel nem sikerült leváltani a kormányt.