Szigetvári Viktor: Visszalépünk két LMP-s javára

Visszalépnek az Együtt jelöltjei az LMP két társelnöke, Szél Bernadett és Hadházy Ákos javára az egyéni választókerületeikben, vagyis Budakeszin és Szekszárdon – ezt Szigetvári Viktor jelentette be a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Az Együtt választmányi elnöke, egyben miniszterelnök-jelöltje lapunknak arról is beszélt, hogy habár ezek a visszalépések egyoldalúak, attól még szeretnék, ha más pártok az ő jelöltjeiket támogatnák, például Csepelen Szabó Szabolcsot. Szigetvári Viktor elmondta azt is, hogy reálisnak látja a Fidesz kisebbségbe szorítását április 8-án, akkor pedig meg kell szakítani „a rezsim” jogfolytonosságát, egyfajta új rendszerváltást képzel el.

– Beszélt Bajnai Gordonnal azóta, hogy önt miniszterelnök-jelöltnek választották?

– Beszéltem.

– Mit szólt hozzá?

– Gratulált. Személyes ügyben beszéltünk, de nyilván szóba került ez a téma is. Ő érti, hogy milyen megfontolás vezeti az Együttöt, amikor ezt a nem hagyományos formát választottuk, hogy más a listavezetőnk, és más a miniszterelnök-jelölt. Juhász Péter karaktere a bátor ellenzéki, az enyém pedig az éppen Bajnai Gordontól örökölt, szaktudásra épülő, liberális demokrata politizálás.

– Azt mondja, Bajnai Gordon érti, de azért az olvasóknak is el tudná magyarázni, hogy miért van szüksége egy néhány százalékos pártnak miniszterelnök-jelöltre?

– Mi azért politizálunk, hogy az Országgyűlésben változást hozzunk, mert hiányzik a sok baloldali és a szélsőjobboldali párt között egy olyan liberális demokrata közösség, amely egyszerre mer beszélni piacgazdaságról és egy igazságos jóléti államról. Különböző politikai szerepek vannak, Othellót sem lehet Othello nélkül eljátszani.

– Megjelenik majd a kampányukban Bajnai Gordon?

– Bizonyos jelöltjeink mellett a kampányban szórólapon vagy kiadványon meg fog jelenni, de ennél komolyabb szerepre nem készül. Bajnai Gordon az Együtt tagja, fizet tagdíjat, támogatja is a pártunkat, én még szakpolitikai kérdésekben is ki szoktam kérni a véleményét. De ezt az ügyet Juhász Péterrel és még néhányunkkal mi vettük a hátunkra. Tudom, hogy sokan azt hiszik, esélytelenül indulunk, de ott leszünk a következő Országgyűlésben, megszerezzük a kampányban a hiányzó néhány tízezer szavazatot. A mi öt-hat képviselőnk sokkal többet fog tenni, mint még egy szocialista vagy demokratikus koalíciós, hiszen az elmúlt négy évben parlamenten kívül értünk el eredményeket. Engem a benzinkutas képviselő úrnak szólít, pedig soha nem voltam az. Kellenek új, együttös arcok a többiek közé.

– Stabilan öt százalék alatt mérik önöket, mekkora összegben fogadna arra, hogy bekerülnek a parlamentbe?

– Nem szoktam fogadni, de erre nagy összegben mernék.

– Az egyéni körzetekben nagy a vita önök és az MSZP között, a legjelentősebb talán Csepelen. Ott 2014-ben az Együtt jelöltje, Szabó Szabolcs nyert, a szocialisták viszont most ellene indítják Bangóné Borbély Ildikót. Aktuálisan hogyan állnak?

– Szabó Szabolcs kampányol, a szombati kampánynyitónkat is Csepelen tartjuk majd. Mi elmondtuk, megegyezést szeretnénk az egyéni választókerületekben, mert az egyéni választókerületekben lehet leváltani Orbán Viktort, mondhatnám úgy is, hogy az a szavazat egy népszavazás Orbán Viktorról. Szeretnénk visszalépni, akár Hiller István vagy Burány Sándor javára is, és nem szeretnénk jelöltet állítani mondjuk Szabó Sándorral szemben Szegeden. De ehhez az kell, hogy az MSZP se veszélyeztesse Szabó Szabolcs 2014-ben megnyert egyéni mandátumát Csepelen. Más pártokban is vannak tisztességes emberek, én vagyok az egyetlen magyar politikus, aki mindig mondok is erre példákat. Csepelen viszont az MSZP-nek kell felülvizsgálnia az álláspontját.

– Említett visszalépéseik cserealapon működnek?

– Mellár Tamás javára Pécsett mi egyoldalúan léptünk vissza. Győzni is fog. De bejelenthetem: az Együtt elnöksége döntött arról is, hogy szintén egyoldalúan visszalépünk Budakeszin Szél Bernadett, Szekszárdon pedig Hadházy Ákos javára. Egyéni győzelmek kellenek, ehhez egy-egy jelölt kell a Fidesszel szemben. Másoknak viszont szerintem Berkecz Balázs, Baranyi Krisztina vagy Vajda Zoltán Együtt-politikusok javára kellene visszalépniük, és akkor nemhogy kétharmada nem lesz a Fidesznek, de többsége se.

– Jobbik-jelölt javára is visszalépnének? Rig Lajos például – akárcsak Szabó Szabolcs – egyéni győztes Tapolca környékén.

– Mi a Jobbik javára nem fogunk visszalépni, mert ők nem hoznának változást a Fideszhez képest. Sorsukról döntsenek a választók. Tisztázatlan orosz kapcsolatok, átláthatatlan pártfinanszírozás, szegényellenes társadalompolitika – egy ilyen, szélsőjobboldali párttal mi nem tudunk együttműködni. És akkor is ezt gondolom, ha ott volt az Együtt a Jobbik számvevőszéki büntetése elleni tüntetésen, mert velük szemben is törvénytelenül jártak el.

– A közvélemény-kutatásokat megnézve valóban elhiszi, hogy 2018-ban legyőzhető a Fidesz?

– Rajtam kívül minden miniszterelnök-jelölt a saját pártja egypárti kormányával bolondítja a választókat. Én viszont csak a reális és őszinte tervekben hiszek. Lehetne akár Fidesz és Jobbik nélküli ellenzéki többség, de ma nem errefelé tartunk. Az viszont reális forgatókönyv, hogy kisebbségbe szorítjuk a Fideszt, és a Jobbiknak meg a többi ellenzéki pártnak lenne többsége. Egy ilyen helyzetben szét lehet verni az Orbán-rezsimet, és fél évvel későbbre új választást hirdetni.

– Amiket leginkább kifogásolnak, mint például a választási rendszer, még így sem tudnák megváltoztatni, hiszen annak átírásához kétharmados parlamenti többség kell.

– Szerintem nem kell kétharmad. Rendszerváltásra kell felhatalmazást kérni, nem pedig sima kormányváltásra. Hiszen Orbán Viktor maga csinált egy illiberális rezsimet, ahol már nincs jogállam. Egy ilyen rendszer vezetőivel és szabályaival nem kell úgy bánni, mint ha liberális demokraták lennének. A forradalmak és a mindenben jogfolytonos rendszerváltások között még vannak más utak is. Meg kell szakítani a jogfolytonosságot a kulcsszemélyek és kulcsintézmények vonatkozásában. Ha a választók többsége változást akar, akkor új szabályok érvényesek, az orbáni kétharmados bebetonozás illegitimmé válik.

– Mit ért azon, hogy nem kell jogfolytonosságot vállalni a jelenlegi rendszerrel?

– Nem sima kormányváltás lesz, hiszen megszűnt a liberális demokrácia. Helyre kell zökkenteni az idők kerekét. Egy elnyomó rendszer szabályait miért tisztelje egy új rendszer?

– Akkor mit tennének? Egyszerűen kidobnák a 2010 óta született törvényeket, és újakat hoznának?

– Nem kell mindent kidobni, néhány törvényt kell csak kiiktatni. Egy miniszterelnök-jelöltnek azt kell mondania, hogy azért szavazzatok ránk, mert mi megszüntetjük az Orbán-rezsimet. Egy új berendezkedést az tesz legitimmé, hogy mi nem fogjuk megszüntetni a Fideszt, nem rúgjuk ki a jobboldali alkotmánybírákat, vagy éppen nem kényszernyugdíjazzuk a Fidesz által kinevezett bírákat. Amíg az orbáni program minden ellenzéki erő gyengítéséről és ellehetetlenítéséről szól, egy új köztársaságban intézményes garanciák lesznek az akár jobboldali kisebbség jogainak érvényesítése számára.

Szigetvári Viktor Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Ehhez többséget kell szereznie a jelenlegi ellenzéknek. Melyek azok a felületek, ahol tudnak kampányolni?

– Nagyon fontosnak tartanám, hogy a kereskedelmi televíziók beengedjenek politikai hirdetéseket. Nem nyomásgyakorlásként, de az Együtt jelezte mindenkinek, hogy szeretné, ha ezek a nagyon sok embert elérő orgánumok megadnák rá a lehetőséget. Ott van az internet, amit ma már nem csak a fiatal korosztály használ. De fontosnak tartom az utcai jelenlétet, az Együtt ebben mindig is nagyon aktív volt. Ha kibújik belőlem a szakember, azt is elmondom, hogy Donald Trump kampányának tanulságaira azért érdemes odafigyelni. Ő jóval kevesebbet költött ellenfeleinél, de elképesztő sajtójelenlétet ért el.

– A Trump-kampányról általában két dolog jut az emberek eszébe: az álhírek, illetve különféle társadalmi csoportok esetében a kifejezetten célzott üzenetek. Melyik tetszik önnek ebből?

– Álhírkampányt nem fogunk csinálni, az biztos, de a másik nagyon fontos szerintem; használni is fogjuk törvényes adatbázisunkat a célzott üzenetekre. A mi helyzetünk egyszerű, az Együtt pontosan tudja, hogy másokhoz képest szociálisan igazságosságpártibb és liberálisdemokratább álláspontot képvisel. Mi beszélünk egyedül az eutanázia megerősítéséről, leghangosabban az orvosi célú marihuána legalizálásáról, a nők számára a fogamzásgátló tabletta ingyenesé, tb-támogatottá tételéről, és még sorolhatnám. De nekünk van a legjobb lakhatási programunk a vidéki és városi szegényebbek számára, és mi tennénk egyedül fenntarthatóan igazságossá a nyugdíjrendszert.

– Ön otthon van a kampányokban, hogyan magyarázza azt, hogy a Fidesz nyolc éve teljesen tematizálni tudja a közbeszédet?

– Alapvetően azért, mert ők nem demokraták. Nekem Vona Gáborral ezer témában vitám van, de róla nem feltételezném, hogy a politizálásának a célja az MSZP, az LMP vagy az Együtt ellehetetlenítése. Én akkor lettem politikus, amikor Orbán Viktor 2002-ben „a haza nem lehet ellenzékben” doktrínáját meghirdette. Márpedig a haza mindig egyszerre van kormányon, ellenzékben és a parlamenten kívül is. A Fidesz ezt szüntette meg, ezért tud tematizálni.

– Ebből még nem derült ki, hogy mi az, amit a Fidesz tud, az ellenzék pedig nem…

– A Fidesz mindezt elnyomó eszközökkel éri el. Én lassan két éve nem voltam a Magyar Televízióban, és egy éve az is véget ért, hogy behívnának a Kossuth rádióba.

A rezsim megszállta a nyilvánosságot, a médiában a konkurenseket megpróbálják ellehetetleníteni, akár még a bojkottal is.

Ott van még a döbbenetes mennyiségű propaganda; például a Hungária körúton egy év alatt szerintem nagyobb értékben hirdetnek óriásplakátokon, mint amennyi a Jobbik vagy az Együtt éves párttámogatása. Biztosan az ellenzéki pártok is hibásak, mert nem tudtuk megoldani a töredezettséget, vannak öncélú viták, tehát nem menteném föl magunkat. De lejtős pályán vagyunk, amit ráadásul lopott pénzből működtet a Fidesz.

– Szakmai szemmel nézve Habony Árpád jó szakember?

– Előbb szak, mint ember. A technikához ért, ahogy Goebbels is értett. De úgy vélem, vannak morális korlátok. Nem lehet egy Magyarországra érkező szír bevándorlóról úgy beszélni, ahogy ezt a Fidesz teszi, még ha ez népszerű is. Egy tisztességes demokrata nem így viselkedik. Habony Árpád üsse agyon az ellenzéki pártokat, hogy dilettánsak, hogy rossz a programjuk, hogy korrupt emberek vannak közöttük, de ne ezt csinálja, amit most. Orbán Viktor 2010-ben arra kapott felhatalmazást, hogy az ország szekerét ne csak kitolja az akkori válságból, hanem rakja is rendbe a korábbi problémákat. Ehhez képest továbbmentünk ugyanabban a zsákutcában. Ezért is nagyon fontos a 2018-as választás.

– Kevesebb mint három hónap van addig. Ki meri jelenteni, hogy április 8-án, a választás napján nem lesznek közös listán az MSZP-vel?

– Kizárt, hogy az MSZP-vel és a Demokratikus Koalícióval közös listán legyünk. De továbbra is azt mondom, hogy az egyéni választókerületekben meg kell állapodni. Kampányolni fogunk Kunhalmi Ágnes vagy mások mellett, és szeretnénk, ha ők is kiállnának Juhász Péter, Szabó Szabolcs, Berkecz Balázs vagy Vajda Zoltán mellett. A rendszert az egyéni győzelmekkel lehet megbuktatni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.22.