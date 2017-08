Szigorúbb lombikszabályozást ígér Balog Zoltán

Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani azokra az embriókra, amelyeket nem ültetnek be – jelentette ki Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, aki szerint emiatt szükséges a lombikbébi-szabályozás szigorítása.

A miniszter véleményét Veres András múlt heti nyilatkozatával kapcsolatban kérdezték, a győri megyés püspök ugyanis lapunknak azt állította: a lombikbébiprogram hátterében tudatlanság áll, és ennek a tudatlanságnak a mértékétől függ, hogy mekkora a bűn.

Balog Zoltán, miközben a szigorítás mellett érvelt, arról is beszélt, hogy a kormány támogatja a lombikprogramot, sőt, a jövőben bővítik a lehetőségeket. – Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a gyermeket akaró párok húsz százaléka meddő. Célunk egy olyan szabályozás kialakítása, amely a lehető legtöbb párnak adja meg a gyermekvállalás lehetőségét, egyúttal a leginkább tartja szem előtt az élet védelmének alkotmányos elvét – fogalmazott a miniszter.

Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy léteznek az egyház által támogatott alternatív megoldások is, és a kormány szeretné, „ha minél több lehetősége lenne a pároknak”.

A katolikus egyház szerint tehát az a kérdés, hogy mi legyen a sorsa azoknak a mesterségesen létrehozott embrióknak, amelyeket nem ültetnek be. A jelenleg hatályos törvény többféle megoldást kínál: az érintettek például kérhetik, hogy embrióikat későbbi saját felhasználás céljából lefagyasszák, de fagyasztott embrióikat felajánlhatják más meddő pároknak, vagy egy arra jogosult intézetnek kutatási célra. De kérhetik embrióik megsemmisítését is – mutatott rá Kaáli Nagy Géza, a beültetésekre specializálódott Kaáli Intézet vezetője, aki szerint nem jellemző a számfeletti embriók megsemmisítése.

Korábban egyébként volt példa tömeges pusztításra is: az Orvosi Hetilap 2006-os írása szerint ugyanis az egyik meddőségi osztályon két és fél éven át „kihajigáltak” ötszáz embriót, mert nem vették meg az embrió fagyasztáshoz szükséges gépet. Az osztályon minden pácienssel aláíratták, hogy embrióikat nem fagyasztják le.

Balog Zoltán hétfői sajtótájékoztatóján azt nem fejtette ki, hogy milyen, az egyház által is támogatott alternatív megoldások léteznek. Ha ugyanis például valakinek elzáródik a méhkürtje – és még számtalan más eset említhető –, akkor nincs alternatív lehetőség, egyedül a beültetés segíthet.

A HVG korábbi értesülései szerint egyébként a kormány azt tervezi, hogy egy éven belül a duplájára, 6 ezerről 12 ezerre emelik az államilag támogatott lombikkezelések volumenkorlátját. A támogatás mértékét 70 százalékról 90 százalékra növelik, a beültetést pedig lehetővé teszik azoknak a pároknak is, akiknek már született gyereke támogatott lombikkezelés eredményeként.

Kaáli Nagy Géza korábban azt mondta lapunknak, hogy pletykaszinten annyit tudnak, a fejlesztési pénzek nem egyformán oszlanak majd el, és az állami centrumokat szeretnék fejleszteni a magánszektor rovására.

Fejenként egyébként továbbra is öt beültetést finanszíroz a társadalombiztosítás, de a vizsgálatokat, a konzultációt így is a pároknak kell fizetniük, egy beültetés így több százezer forintba kerül még állami támogatással is. Pedig a meddőségkezelés egyre fontosabb szerepet játszik a világ fejlett országaiban, van, ahol ennek eredménye a szülések 8-10 százaléka. Ez az arány hazánkban kevesebb mint 5 százalék.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.29.