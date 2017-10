Szigorúbban ellenőrzött kaszinók? Félmilliárdos kiadást vállal a kormány

Közel félmilliárd forintot kap 2017 és 2019 között a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) informatikai fejlesztésre a kormánytól, így a hatóság elvileg még hatékonyabban ellenőrizhetné, hogy Andy Vajna kaszinóiban például betartják-e a pénzmosást tiltó szabályokat. Az SZF önálló informatikai működését biztosító költségvetési forrásokat – idén 204 millió forintot – Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek kell átcsoportosítania a Seszták Miklós által irányított Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá tartozó hatóság javára – az erről szóló kormányhatározatot október 17-én írta alá Orbán Viktor miniszterelnök. Az SZF idén júliusig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik főosztályaként működött, de a kormány úgy döntött, hogy eredményesebben látható el a szerencsejáték-ipar felügyelete, ha az SZF önállósodik.

Ennek egyelőre kevés nyoma van. A hatóságnak továbbra sincs saját honlapja, így változatlanul a NAV oldaláról érhetők el információk a tevékenységéről. A szervezeti felépítésről semmit nem árulnak el, de információink szerint az élén Nagy László áll, aki korábban a Miniszterelnökségen dolgozott. A kormányhatározat arra nem tér ki, mi indokolja a félmilliárd forintos informatikai fejlesztést.

A szerencsejáték-piacot az elmúlt években úgy alakította át az állam, hogy gyakorlatilag most csak saját magát kellene ellenőriznie. A Szerencsejáték Zrt. állami tulajdonban van, és volt fideszes képviselő a vezérigazgatója, a lóversenyt szintén állami cég szervezi, nyerőgépek pedig csak az állam által kiadott koncessziók alapján működő kaszinókban üzemelhetnek. Az öt budapesti kaszinó Andy Vajna filmügyi kormánybiztoshoz tartozik, a győri és a vélhetően november közepén nyitó pécsi kaszinó pedig Kruppa Zsolthoz. Utóbbi üzletember sok szállal kötődik Seszták Miklós miniszterhez, például kisvárdai cégeiknek azonos a telephelyük, feleségeik pedig több cégben is társtulajdonosok.

A kaszinókban működő nyerőgépeknek nincs semmilyen internetes kapcsolatuk, a NAV eddig sem látott rá a játékgépekre. Az automatákba nem építették be ugyanis az integrált ellenőrző készüléket, amely a működése során keletkező adatokat gyűjtené és rögzítené, illetve szerveralapú összekötésről szó sincs. Így az állam a kaszinókat illetően sötétben tapogatózik a bevételek tekintetében. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter legutóbb májusban ígérte meg, hogy a következő egy-másfél évben a kiskereskedelemhez hasonlóan most már tényleg online rendszert vezetnek be a kaszinókban. Varga Mihálynak tehát sok a gondja a kaszinókkal: most a hatékonyabb felügyeletre kell átcsoportosítani félmilliárd forintot a költségvetésben, míg néhány hete éppen arról írtunk, hogy ő engedélyezte Vajna két kaszinócégének összeolvadását. Emiatt a kaszinómágnásnak évente a 22,6 milliárd forintos összesített árbevétele után 2,1 milliárd forint helyett csak mintegy 400 milliónyi játékadót kell majd fizetnie. A Szerencsejáték Felügyeletnél tervezett informatikai fejlesztés vélhetően már csak a 2018-as választás után készül el. Iparági információk szerint a beruházásnak valójában már inkább a szintén a Vajnához köthető Vegas.hu nevű online kaszinó terjeszkedéséhez van köze. Nem zárható ki ugyanis, hogy a jövőben például kocsmákba is terminálokat telepítenének, így ha online formában is, de újra országszerte lehetne játszani. Ehhez pedig valamilyen szerverkapcsolat lehet szükséges a Szerencsejáték Felügyelethez.

Ez nagy fordulat lenne, hiszen még 2012-ben, a pénznyerő automaták teljes megszüntetésekor fogalmazott úgy Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy egy konzervatív gondolkodású politikus világnézetével összeegyeztethetetlen a szerencsejáték. – Különlegesen erkölcstelen, morálisan megkérdőjelezhető, és a legkiszolgáltatottabb térségekben jellemző a pénznyerő automaták üzemeltetése, használata – jelentette ki akkoriban Lázár János. Úgy látta, hogy a központi költségvetést nem éri veszteség, mert a szerencsejáték miatt kialakuló alkoholizmus vagy egyéb betegségek, valamint a szociális intézkedések szintén pénzbe kerülnek az államnak. – Az állam részéről becstelen dolog volt, hogy minden kocsmában lehetett szerencsejátékot játszani – érvelt Lázár János.

