Szijjártó Péter: Brüsszel a menekültek betelepítésén dolgozik

Szijjártó Péter szerint az Európai Parlament jogi ügyekkel foglalkozó szakbizottságának döntése is azt igazolja, hogy létezik az a terv, amelynek alapján Brüsszel a menekültek betelepítésén dolgozik. A külgazdasági és külügyminiszter ezt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában hangsúlyozta. Kiemelte azt is, az MTI szerint, hogy több milliónyi illegális bevándorlóról van szó, akik egy kötelező, vég nélküli, állandó és felső határ nélküli, kötelező elosztási kvótát akarnak bevezetésével áramolhatnak majd be.

A miniszter ezt a döntést Európa biztonságának totális feladásaként értékeli, hiszen eddig legalább a szavak szintjén egyetértés volt abban, hogy az illegális és gazdasági bevándorlók, valamint a menekültek között különbséget kell tenni, mostanra viszont ez is megszűnt. Emlékeztetett az elmúlt két év 27 jelentős terrorcselekményére is Európában, amelyek 330 halálos áldozatot követeltek, és 1300-an sérültek meg. „Márpedig ezek a terrorcselekmények közvetlen és szoros összefüggésben állnak az illegális bevándorlással, hiszen az illegális bevándorlás lehetőséget adott a terrorszervezeteknek arra, hogy a harcosaikat (...) elküldjék Európába” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter úgy véli, az uniós tagállamok kormányfői nem engedhetik meg maguknak, hogy elszakadjanak a valóságtól, illetve a választói akarattól; nem csoda, hogy szerte Európában a polgárok egyre nagyobb mértékben utasítják el az illegális bevándorlást.