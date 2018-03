Szijjártó Péter: Úgy gondoltam, a Soros Alapítványban nyugodtan megbízhatok

Szijjártó Péter gimnazistaként, 1995-ben a Soros Alapítvány pályázatára jelentkezett – írja a 444 egy korabeli újságcikk alapján. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium harmadikos tanulója egyike volt az 1500 jelentkezőnek, akik közül a tucatnyi szerencsést kiválasztották, hogy fél évet az Egyesült Államokban tölthessenek.

„Szorongás nélkül vágtam neki az útnak, úgy gondoltam, a Soros Alapítványban nyugodtan megbízhatok” – nyilatkozta erről Szijjártó. Mint elmondta, a repülőjegy, a biztosítás és az ösztöndíj mellé még heti 75 dollár zsebpénzt is kapott.

A szerencsés gimnazistáról szóló győri újságcikket egy twitterező ismerősének édesanyja őrizte meg, mely fia születésének napján jelent meg. Az akkori interjúban a későbbi külügyminiszter még csak az első élményeiről számolt be. Beszélt a nagy távolságokról, arról, hogy az amerikai gimnazistáknak milyen fontos a sport. Az egy héttel későbbi lapszámban is beszámolt további ohiói kalandjairól, talán arról is őriz valaki egy példányt.

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, Szijjártó Péter miniszter lett, Soros György ellen pedig kommunikációs hadjáratot folytat a kormány. Pedig a Fidesz és személyesen Orbán Viktor is sokat köszönhet a milliárdosnak. Hogy mennyit, azt ebben a cikkben olvashatja.