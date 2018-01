Szijjártó úgy tárgyalt Gorka Sebestyénnel, hogy a volt tanácsadót itthon körözik

Amíg augusztus végéig a magyar származású Gorka Sebestyén Donald Trump amerikai elnök biztonságpolitikai tanácsadója volt, egy alkalommal Szijjártó Péterrel is találkozott Washingtonban. A hírről akkoriban beszámolt az MTI és a Kormány.hu is, arra azonban most a 444.hu egyik olvasója hívta fel a portál figyelmét, hogy Gorka Sebestyént lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés vádjával 2016. szeptember 17. óta elfogatóparancs alapján körözte a magyar rendőrség.

A körözési információk elérhetők a Police.hu online adatbázisában, ahol megtalálható Gorka Sebestyén profilja is. Annyit még tudni lehet, hogy a körözési eljárás határozat- és iktatószáma (13010/3894/2009.BÜ) alapján Gorka a vélt bűncselekményt 2009-ben követhette el.

A rendőrség a 444 megkeresésére szűkszavúan csak annyit közölt: „A körözés hatálya alatt álló személyekről a Police.hu internetes oldal, Hírek és információk/Közérdekből nyilvános körözések menüpontban tájékozódhat.”

A portál kereste a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztályát is azzal kapcsolatban, hogy Szijjártó washingtoni egyeztetése idején tisztában volt-e azzal, hogy Magyarországon lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanújával elfogatóparancs van érvényben Gorkával szemben, és ha igen, akkor mit tudtak Gorka ügyének körülményeiről. Az ügyben elküldték kérdéseiket Gorka Sebestyénnek is, de egyelőre egyik helyről sem érkezett válasz.