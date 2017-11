Szijjártó válthatja Lázárt, Rogán pedig jegybankelnök lehet

Szerdán számoltunk be arról, hogy – külügyes forrásaink szerint – a választást követő személycserék jó eséllyel érintik majd a külügyminisztert, és közeli bizalmasainak távozása ebből a bizonytalanságból származhat. Igaz, a választást követő kormányátalakítás középpontjában a Miniszterelnökséget vezető miniszteri pozíció, és nem a külügy áll. Miután Lázár János szeptemberben a Magyar Nemzet kérdésére közölte, szíve szerint saját választókerületében folytatná politikai tevékenységét, bizonyára megindult utódjának keresése. Távozása esetén pedig az Orbán Viktor miniszterelnökhöz lojális Szijjártó Péter indokolt választás volna.

Az Index most arról számolt be: a Fideszen belül több helyről is felröppent a pletyka, hogy ha 2018-ban is győz a párt, a választás után szétválaszthatják a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, Szijjártó Péter pedig Lázár Jánost válthatja a kancelláriaminiszteri poszton.

A portál azt írja, miután a Fidesz bejelentette, hogy telefonos kampányt indítanak a Soros-tervről, az állampolgároknak pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter magyarázza el, miért fontos részt venniük a nemzeti konzultációjukon, több helyről is érdekes értelmezések jutottak el hozzájuk:

egy korábban magas rangú fideszes politikus szerint Szijjártó arculatának építése folyik, ugyanis a választás után Orbán Viktor Lázár János utódjának szeretné a kancelláriaminiszteri poszton, miután lezajlott a külügy és a külgazdaság szétválasztása;

hónapokkal ezelőtt egy kormányzati munkatárs is azt mondta, hallani olyan pletykát, hogy Szijjártó lehet a kancelláriaminiszter;

és a KKM egy középvezetője is arról beszélt, „biztos tervnek tűnik” 2018-ra, hogy külön minisztérium legyen a külgazdaságból és a külügyből – igaz, szerinte Szijjártó maradna a külgazdaságért felelős miniszter.

A nemzeti konzultációról szóló telefonos kampány lebonyolításának egyik felelőse viszont azt mondta: amikor kiválasztották Szijjártó Pétert a feladatra, nem gondoltak arra, hogy ezzel az imázsát építsék. Szerinte Szijjártó kiválasztása logikus, hiszen a kormányban ő viszi az EU-s tematikát, „kiállásai pedig hitelesek”.

Egyébként úgy tudják, még nem jutott el hozzá olyan felkérés a kormányfőtől, hogy ő legyen a következő kancelláriaminiszter. Az viszont biztos egy Szijjártó-közeli forrásuk szerint, hogy nincs napirenden a külügy és a külgazdaság szétválasztása.

Rogán Antal mint jegybankelnök?

Az Atv.hu közben két magas rangú kormányzati forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Matolcsy György újra nemzetgazdasági miniszter akar lenni Orbán Viktor kormányában, ha 2019 márciusában lejár a jegybankelnöki mandátuma.

Matolcsy György az egyik forrás megfogalmazása szerint egy ideje már „eléggé lobbizik”, hogy 2019-ben ismét elnyerje a nemzetgazdasági miniszter stratégiaalkotó posztját.

A portál azt írja: amennyiben Orbán Viktor negyedszerre is kormányt alakíthat jövőre, és a miniszterelnök valóban szétszedi 2019 márciusa után az NGM-et, Varga Mihály a költségvetésért és az államháztartás egyensúlyáért felelős pénzügyminiszter lehet, Matolcsy György nemzetgazdasági és stratégiai miniszter, Rogán Antal pedig az új jegybankelnök – feltéve hogy ezt a jelenlegi kormányzati kommunikációért felelős miniszter ambicionálja. Rogán Antal egyébként korábbi pozícióiból fakadóan – parlamenti gazdasági bizottsági elnök, frakcióvezető – a jegybankkal való kapcsolattartás „felelőse” is volt, a monetáris politika kiváló ismerője, és a közgazdászdiploma megszerzését követően az MNB munkatársaként dolgozott.