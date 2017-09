Színház az egész: másfél milliárdot pumpálnak a Millenáris Parkba

Jövő tavaszra már el kell készüljön a Nemzeti Táncszínház új otthona: a karmelita kolostorból három éve, a Miniszterelnökség érkezése miatt kiebrudalt színházat a Millenáris Parkba telepítik, a költözést és az új beruházást pedig igencsak nagylelkűen finanszírozza a kormány.

A hétfőn megjelent Magyar Közlöny szerint ugyanis összesen 1,6 milliárd forintot irányítanak át a színházi beruházásokra és a szervezetet befogadó Millenáris Nonprofit Kft.-hez.

A támogatás két tételben történik: a Miniszterelnökség azonnali hatállyal mintegy 885 millió forintot adott a táncszínháznak, amiből 726 milliót kell a játszótér kialakítására költeni, a maradékot pedig hang és fénytechnikára, eszközbeszerzésre fordíthatja a szervezet. A pénzt a nemzetgazdasági tárca büdzséjéből csoportosította át Lázár János minisztériuma.

Emellett, a Miniszterelnökség rendkívüli kormányzati intézkedésként további 720 millió forintos tőkeemelést hajtott végre a Millenáris Nonprofit Kft-ben, a pénzt ezúttal is a nemzetgazdasági tárcától hívták le.

Ha mindehhez hozzászámoljuk, hogy a táncszínház érkezéséhez eddig közel négymilliárdból kellett szétverni majd teljesen átalakítani a Millenáris Teátrum egyébként jó állapotú épületét, a költözködés költségei így is megközelítik a jelentős, ötmilliárdos keretet – a nonprofit cég tőkeemelését ebbe is nem számoltuk bele, hiszen azt másra is fordíthatja a Millenáris Kft.

Persze, az ár nagysága is relatív: a beruházás kifejezetten szolidnak számít, ha azt nézzük, hogy csak a miniszterelnöki dolgozószoba kialakítása 3,9 milliárd forintba került a karmelita kolostor átépítése során.