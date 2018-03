Milliárdok Orbán kedvenc zenészének

Összesen legalább 2 milliárd forint állami támogatást kapott 2013 óta Leslie Mandoki, a Németországban élő rockzenész és producer. A legnagyobb összegű támogatást egy ’56-os könyvre és filmre kapta, és a kiadványhoz kapcsolódó három koncertre, ám a könyv sohasem került kereskedelmi forgalomba, a 444.hu azonban megszerzett egy példányt, és részletesen ismertette.

A portál megjegyzi, hogy nincsenek pontos kimutatásai arról, hogy a bruttó 1,8 milliárd forintos magyar állami támogatásból mennyi ment el a könyvre, a kísérőfilmre és Mandoki zenekarának három 2016-os koncertjére. Annyi tudható, hogy a könyvben szereplő 33 fotóért a Getty ügynökségnek nem egészen 9 ezer eurót, azaz 2,8 millió forintot fizettek ki. A 444.hu szerint az interjúalanyokról készült portrék is kerülhettek legalább ennyibe. A könyv fordításaira (angolul, németül és magyarul is megjelent, és az interjúk is e három nyelv valamelyikén készültek) nyelvenként 1000 euró ment el, és valamit kellett kapnia a történeti részeket összeállító társszerzőnek is. Mindenesetre nagyon nagyvonalúan 10 milliót számolva a könyvre, és ugyanennyit a DVD-re.

A portál szerint a hatalmas állami támogatás legfőbb értelme az lehetett, hogy fontos emberek méltassák Orbánt és Mandokit. A kiadvány elvben az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára készült, és valóban vannak benne archív fotók és rövid történelmi összefoglalók is a forradalmi eseményekről, de van benne szó egy csomó minden másról is: Mandoki életéről, az NDK menekültek 1989-es kiengedéséről, és a 80-as évek német rockzenéjéről is.

A 444.hu szerint a könyv egy reprezentatív emlékkönyv, amely tartalmában teljesen csapongó. Nem csoda, hogy nem került boltokba, hiszen láthatóan azért készült, hogy a megszólalók fontosnak érezzék magukat attól, hogy szerepelnek benne.

A portál rávilágít arra, hogy a kiadvány felütése jól mutatja a könyv lényegét: 1956-ról néhány közhelyes információ keveredik a könyv szereplőinek méltatásával. A szereplők többségének semmi közük sincs 1956-hoz.

További részletek a 444.hu cikkében olvashatók.