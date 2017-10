Sziszifuszi küzdelem vár a CEU-ra?

Hónapokkal a nagy vitát kavart törvénymódosítás parlamenti elfogadása után sem tudni, biztosítva van-e a Közép-európai Egyetem (CEU) további működése Budapesten. A kormány mintha szándékosan keltene bizonytalanságot az általa gyakran csak Soros-egyetemnek nevezett intézmény körül. Oktatási tevékenységet kell folytatnia a CEU-nak New York államban, amit ráadásul akkreditálnia is kell az Egyesült Államokban – utóbbi a legújabb feltétele a kormánynak ahhoz, hogy megállapodjanak az intézmény jövőbeli budapesti működéséről. Ez pedig egyre sürgetőbb az egyetem számára. Ennek fényében egyelőre elégtelennek látszik az is, hogy a CEU a múlt héten megegyezett a New York államban működő Bard College-dzsal arról, hogy képzéseket működtethet az intézmény épületeiben. Ugyanis most már azt is részletesebben fogja vizsgálni a kormány, hogy azoknak a képzéseknek van-e ugyanolyan akkreditációjuk, amilyen a meglévő budapestieknek.

Az akkreditáció megszerzése azonban az Egyesült Államokban sem egyik napról a másikra történik. New York államban a Middle States Comission on Higher Education (MSCHE) szervezet végzi az akkreditációt, itt kell bejelentenie a CEU-nak, hogy milyen képzéseket indít el.

Bár a szakokat akár néhány hónapon belül meghirdethetik az egyetemek és meg is kezdhetik az oktatást, azonban csak kérelmezői státust kaphatnak a minősítő szervezettől. Az MSCHE csak egy öt évig tartó, ellenőrzésekkel teletűzdelt időszak végén adja meg az akkreditációt, ha úgy látták, hogy az amerikai követelményeknek megfelelő oktatás zajlik egy intézményben. Tehát ha a kormány nem elégszik meg a kérelmezői státussal és az Amerikában jövőben meginduló képzésekkel, akkor teljesíthetetlen feltételekkel néz szembe a CEU. Az egyetemtől a hatályos magyar jogszabályok szerint ugyanis megvonhatnák a budapesti működési engedélyt, amíg ők az akkreditáció végére várnak.

A kérdés feloldásáért szerdán megkerestük Palkovics László oktatási államtitkárt, aki azonban csak mélyíteni tudta az ellentmondásokat. Mint elmondta, a törvény továbbra is csak valamilyen oktatási tevékenység folytatását írja elő az egyetem számára, azonban a már fent említett kitétellel folytatta, hogy az MSCHE-nál kell akkreditáltatnia a CEU-nak a képzéseit. Azt, hogy ennek megszerzése mennyi időbe telik, nem tudta megítélni. Megkérdeztük, hogy a CEU-nak minden budapesti szakját kell-e akkreditálnia az Egyesült Államokban, mire válaszul közölte, hogy „ilyen kapcsolat nincs a két telephely között” (ez feltételezhetően nemet jelent). A tisztánlátást nehezítve viszont az államtitkár arról beszélt, hogy ellenőrizni fogják, mindkét helyen ugyanazok a képzések folynak-e.

Megkerestük az egyetemet, hogy milyen képzéseket terveznek elindítani, illetve megkezdték-e azok akkreditációját, ám azt a visszajelzést kaptuk, hogy a CEU működését megalapozó szerződések életbelépéséig elzárkóznak a nyilatkozatoktól.

Az oktatási államtitkár ugyanakkor azt is elmondta, nincs tudomása arról, hogy az akkreditáció kapcsán bármilyen dokumentum érkezett volna az Emberi Erőforrások Minisztériumához (Emmi) az egyetemtől. Érdekesség, hogy Palkovics szerint az Emmiben már „kering” az az együttműködési megállapodásról szóló dokumentum, amit a CEU a Barddal kötött, azonban lapunk úgy értesült, hogy az egyetem ilyet nem adott még át az oktatási tárcának.

A magyar félnek korábban egyébként már vissza kellett vonnia olyan feltételeket, amelyek teljesíthetetlenek voltak az egyetem számára. Egyebek között ilyen volt, amikor az amerikai szövetségi kormánnyal való megállapodáshoz kötötték volna az egyetem jövőbeli működését, ám az amerikai alkotmány ilyen jogköröket nem biztosít a kormány számára, csak az egyes tagállamok jogosultak felsőoktatási intézmények ügyében megállapodásokat kötni. A tárgyalások több hónapos időhúzás után végül megállapodáshoz közeli helyzetbe jutottak New York állammal.

Fontos fejlemény, hogy az Európai Bizottság gyorsabban szeretne pontot tenni a lex CEU miatt indult eljárás végére: a korábbi kifogásaikat egy újabb levélben kiegészítik, amire két hétig lesz lehetősége reagálni a magyar kormánynak. Ha a kabinet nem tud megnyugtató választ adni, vagy nem módosítják a CEU által is jogszerűen elvárható feltételekre a felsőoktatási törvényben foglaltakat, akkor az Európai Bíróságon folytatódik az ügy.

A velencei bizottság eközben a hét végén alakítja ki végső álláspontját a lex CEU kapcsán – értesült az ATV.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.05.