Szlovákiában épít 1,8 milliárdért stadiont az Orbán-kormány

– Mit szólna ahhoz, ha Fico maguknál építtetne stadiont? – foglalta össze egy nyugdíjas magyar szurkoló a Komáromi Football Club (KFC) lelátóján a helyiek furcsa viszonyát Robert Fico szlovák kormányfő magyar kollégája, Orbán Viktor legújabb határon túli ajándékához. Egy július 25-i kormányhatározat szerint a magyar kormány 5,9 millió eurót – azaz 1,8 milliárd forintot – nyújt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közvetítésével stadionfejlesztésre a szlovákiai KFC-nek, Révkomárom (Komárno) – a szlovák másodosztályba története során idén először feljutó – csapatának. Az összeg nagyságára itthon manapság már fel sem kapnánk a fejünket (Seszták Miklós fejlesztési miniszter szűkebb pátriájában, Kisvárdán például 1,5 milliárdért épül stadion), ám északi szomszédunknál ez kimagasló összegnek számít. Az Új Szó arról írt, a szlovák kormány és a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) 2013-ban kezdődött tízéves stadionrekonstrukciós programjában a második és harmadik ligás együttesek összesen 750 ezer eurós támogatást kaptak, de a KFC semmit.

Sőt, a klub szerint a második ligás indulásra az SFZ által beígért 100 ezer eurós működési támogatást sem kapták meg. Az első ligás Dunaszerdahely viszont 2,4 millió eurót kapott az új stadionjára, amelynek nyitómérkőzését Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is végigszurkolta tavaly novemberben. Révkomáromban az a hír járja, hogy a kormányfő ekkor hallott róla először, és véste emlékezetébe, hogy a KFC esélyes a feljutásra a szlovák másodosztályba.

– Egyetlen magyarországi politikust sem kerestünk meg. Elismert, szakmabeli emberekhez fordultunk Magyarországon, akik közvetítették kérésünket a magyar kormánynak – így hárította el a pénzigénylés folyamatát és a szálakat háttérben mozgatók nevét firtató kérdésünket Tarcsi Imre, a KFC sajtóreferense, akivel a felújításra váró (és arra a látvány szerint igencsak rászoruló) révkomáromi stadion irodájában beszélgettünk. Úgy tudjuk, egy ismert, külföldön játszó magyar játékos menedzsere is segített a támogatás kijárásában, de az érintett lapunknak jelentősen kisebbítette szerepét. Tarcsi szerint idén februárban baráti beszélgetések során vetődött fel először, hogy a magyar kormányhoz fordulnak. – Tudtuk, hogy magukra vállalják a külhoni magyarság támogatását a sport területén is, azon belül pedig leginkább a futballét. Érdemesek lehettünk a támogatásra, mert a várost túlnyomórészt magyarok lakják (a 2011-es népszámlálás szerint a 34 ezres lakosságban 54 százalék a magyarok, 34 a szlovákok aránya – a szerk.), sokan járnak dolgozni, vásárolni és üdülni is Magyarországra, növelve az ottani adóbevételeket – érvelt a magyar adófizetők hozzájárulása mellett Tarcsi. Úgy vélte, az Orbánéknál lobbizó kapcsolattartóik azt közölték velük: a másodosztályba való feljutás „nagyban javítja a támogatás esélyeit”.

Bár a KFC átlagos nézőszámát a klub 400–600 közöttire becsülte fordulónként (az Új Szó viszont 233 főt számolt ki a hivatalos jegyzőkönyvek alapján), a vezetőség nagyot álmodott: egy új tribünt szeretnének a meglévővel szemben, amellyel 3950 fősre nőne a nézőtér. – Ha a másodosztályba feljutás nem elegendő vonzerő a nézőknek, akkor nem tudom, mi lenne az – fejezte ki reményeit Szüllő Béla, az egyesület alelnöke, aki a komplett elnökséggel együtt társadalmi munkában dolgozik. Szüllő szerint egyelőre nincsenek látványtervek sem, így még nem tudják, hogy elegendő lesz-e a magyar támogatás. Az új nézőtér mellé a szomszédban működő termálfürdő vizével fűthető főpályát, műfüves edzőpályát és stadionvilágítást is szeretnének. Csakhogy egyelőre a klub finanszírozása sincs megoldva. Szüllő szerint tavaly 126 ezer euróból, azaz 38,3 millió forintból működtek, ami a szlovák és a magyar másodosztályban is lehetetlenül alacsony összegnek számít. Kilenc nappal a szezon kezdete előtt a csapat főszponzora, a költségvetés nagyjából felét álló Strasser László üzletember – egészségi okra hivatkozva – kiszállt a klubból. Tarcsi Imre szerint pedig azonnal csődbe ment volna a klub, ha nem indulnak a másodosztályban, mert 50 ezer eurós büntetést kaptak volna.

A Stubendek László független (2014 előtt a Magyar Koalíció Pártjának színeiben induló) polgármester vezette révkomáromi önkormányzat (amely a stadion tulajdonosa) állta eddig az éves költségvetés másik felét. Nem hivatalos ígéretek szerint szeptemberben nőhet a támogatás. Az önkormányzat lapunkkal azt közölte, szerintük a magasabb osztály több nézőt vonz majd az új stadionba. Állították, az új arénában kulturális rendezvények, koncertek is tarthatók, sőt a magyar oldalon fekvő Komárommal közösen használhatják majd a létesítményt.

Optimizmusból nem volt hiány a szombati forróságban megrendezett hazai meccsen sem, amire mintegy ötszáz ember látogatott ki. Többségük idős ember, zömében magyarok. Ultráknak, zászlólengető drukkereknek nyomuk sem volt, Fradi-mezes szurkolót viszont többet is láttunk. Mint kiderült, a komáromiak szinte egyöntetűen FTC-drukkerek, de Kubatov Gábor klubelnökről nem sok nyomdafestéket tűrő megjegyzést hallottunk. Az általunk megkérdezett nézők öröme sajátos volt a stadionfejlesztés hírére, a támogatást mindenki magától értetődőnek gondolta. – Mi is magyarok vagyunk, miért ne kaphatnánk segítséget? – mondta egy szotyolázó úr. Többen állították, hogy a magyarok körében Orbán Viktor a futball nélkül is elég népszerű Révkomáromban, de politikáról ennél többet senki sem beszélt szívesen. Annál is kevésbé, mert a pályán zajló események zárójelbe tették a magyar adófizetői pénzek miatti kukacoskodásunkat: a KFC a Somorja elleni 2-1-es győzelemmel hálálta meg az új stadion ígéretét.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.07.

