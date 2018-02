Szórólapháború Hódmezővásárhelyen: feljelentések lehetnek a listázás miatt

A kampány utolsó néhány napjában nem szeretnék foglalkozni ezzel a kérdéssel – így reagált a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson függetlenként induló Márki-Zay Péter arra a kérdésünkre, tesz-e feljelentést az őt hazugként beállító, szimpatizánsait pedig név szerint listázó szórólap miatt. – Azt tudom, hogy többeket nagyon megsértettek ezzel, és ők terveznek feljelentést tenni – mondta, hozzátéve, ő maga sem zárja ki ezt a lehetőséget.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Belföld MN Listázzák Márki-Zay támogatóit Hódmezővásárhelyen vasárnap tartanak időközi polgármester-választást, kezdenek elszabadulni az indulatok.

Érdeklődtünk az iránt is, hogy mit tud a szórólapot kiadójaként feltüntetett „SME”-ről, úgy reagált: nem ismeri őket.

– Viszont tapasztalataim szerint azok, akik Lázár János érdekében cselekednek Hódmezővásárhelyen, nem mernek az ő jóváhagyása nélkül semmit sem tenni. Egészen biztos vagyok abban, hogy ezt Lázár János jóváhagyta – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy Lázárt is támadta a rejtélyes „SME”, ami most listázta a független jelölt támogatóit, Márki-Zay úgy reagált: – Sok hazugság van ezen a listázós szórólapon, ez az aláírás egy közülük. Csak arra tudok gondolni, hogy a gyanút a makói Szirbik Miklós Egyesületre kívánják terelni, de egészen biztos, hogy ezt nem az egyesület írta – felelte ezzel kapcsolatos kérdésünkre Márki-Zay. Egyébként az egyesület is azt állította az Indexnek, hogy nem foglalkoznak politikai kérdésekkel. Lapunk az ügyben kereste Lázár János sajtóval foglalkozó munkatársát. Ő arról beszélt: a miniszter az elmúlt napokban többször arra kért minden polgármesterjelöltet, úgy folytassanak kampányt, hogy ne hozzanak szégyent a városra. Éppen ezért rendkívül szomorúnak tartja, hogy a kampány ilyen irányt vett. A miniszter munkatársa felhívta a figyelmet arra is: az elmúlt hetekben az ugyanezen a néven jegyzett kiadótól – vagyis az SME-től – olyan szórólapok érkeztek, aminek Lázár János és a Fidesz volt a céltáblája.

Az ügyben megszólalt Hegedűs Zoltán is, a Fidesz polgármesterjelöltje. Lapunkhoz eljuttatott reakcióban arról írt: elkeserítőnek tartja, hogy a polgármesteri választási kampány idáig fajult. „A leghatározottabban visszautasítom a gyűlöletkeltésnek, a kirekesztésnek, a közösség megosztásának minden formáját. Elítélem, hogy Hódmezővásárhelyen bárkit is a véleménye, világnézete, politikai vagy vallási hovatartozása miatt megbélyegezzenek” – írta.