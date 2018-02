Szövetségre lépett Botka László és Márki-Zay Péter

Baráti hangvételű közös sajtótájékoztatót tartott kedden Szegeden Botka László szegedi polgármester (egykori MSZP-s miniszterelnök-jelölt) és Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely vasárnap megválasztott független polgármestere, írja a Szegedma.hu.

Botka egy EU-s zászlót adott ajándékba a vendégnek, mert szerinte az „régóta hiányzik a vásárhelyi városházáról”. Biztosította Márki-Zay Pétert, hogy Szeged segíteni fogja a napi munkában, és arról beszélt, hogy a tram-train beruházást már a független polgármesterrel fogja levezényelni.

Botka hangsúlyozta, új korszak jön az egymástól 20 kilométerre fekvő városok életében, Szeged ugyanis gazdasági-fejlesztési szempontból is együttműködne Hódmezővásárhellyel.

A szegedi vezető emellett felajánlotta segítségét, tanácsait Márki-Zay Péternek: mint mondta, van már tapasztalata abban, hogy fideszes többség mellett, ellenszélben, kisebbségből hogyan lehet várost vezetni.

Márki-Zay megjegyezte, bízik benne, hogy gazdasági együttműködéssel akár Temesvár versenytársává is válhat a két szövetséges – azt pedig külön is kiemelte, hogy a Jobbik mellett Botka stábja segítette legaktívabban a kampányban. A Hír TV összefoglalója szerint a vásárhelyi polgármester koordinált jelöltállításban bízik: ha az ellenzék együtt lép fel a korrupció és megfélemlítés ellen, olyan szavazók is lelkesen járulnak majd az urnákhoz, akik nem találnak számukra kedves pártot a mai ellenzéki választékban.

„Amennyiben az ellenzék összefog és 106 körzetben koordinálja a stratégiáját, minden hozzám hasonlóan jobboldali elkötelezett keresztény és konzervatív embert szeretnék ezennel megnyugtatni, hogy azért lehet odaadni ezeknek a külön-külön talán erőtlen pártoknak az ország sorsát, mert egy olyan ügyvivő kormányt tudnak megválasztani, és egy olyan rendszert tudnak kialakítani, amit később nem lehet úgy eltéríteni, mint egy repülőgépet, mint ahogy Orbán Viktor eltérítette ezt a demokráciát, és magánhűbérbirtokává tette ezt az országot” – hangoztatta a sajtótájékoztatón Hódmezővásárhely polgármestere.