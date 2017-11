Sztárság: egy este, amikor Kövér László lenyomta Varga Mihályt

„Senkit ne tántorítson el, hogy időnként provokációnak vagyunk kitéve” – erről beszélt szimpatizánsainak Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hétfőn egy a harmadik kerületben tartott nemzeti konzultációs fórumon. Bár a Fidesz az eredeti tervek szerint múlt héten zárta volna fórumsorozatát, hétfőre és keddre végül még hirdettek további eseményeket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A gazdasági tárca vezetője arról beszélt: nemrégiben körbe küldött egy levelet azok számára, aki ezt a konzultációs „adatgyűjtést” végzi, hogy a vak zenész esete mindenkit „gondolkoztasson el és készítsen föl arra,ha ilyennel találkozik”. A miniszter interpretációja szerint az történt, hogy „két segítőnk ezt a derék embert megkereste, hogy a konzultációs ívet megkapta-e, ki akarja-e tölteni, ő mondta, hogy nem, esze ágába sincs, ezek ezután elköszöntek egymástól és elmentek”.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Budapest II. és III. kerületének fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a nemzeti konzultációról tartott lakossági fórumon a budapesti III. kerületi Rozmaring rendezvénysátorban 2017. november 20-án Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A miniszter szerint csak egy hét múlva jutott eszébe az zenésznek, hogy vele provokáció történt és őt bántalmazták. „Senkit ne zavarjon az, hogy a leánya az egyik ellenzéki párt oszlopos tagja” – mondta ironikusan a miniszter. „Mi ennek ki leszünk téve, ezektől senki ne ijedjen meg. Ha ilyen történik bárkivel, higgadtsággal, nyugodtsággal, keresztényi türelemmel, felebaráti szeretettel forduljunk embertársaink felé. Tudom, hogy nehéz és nem könnyű, de meg kell köszönni az értékes szavakat és távozni onnan a helyszínről, nem kell az illetővel foglalkozni” – javasolta a miniszter. Hozzátette: ha ez nem sikerül, a Fidesz irodában mindig van munkatársuk, akiket föl kell hívni és meg kell kérdezni, hogy mi a teendő.

Az este sztárja egyébként nem a gazdasági miniszter volt, hanem Kövér László házelnök, akire annyi idős kerületi ember volt kíváncsi, hogy sokakat már be sem engedtek a fórum helyszínéül szolgáló rendezvényházba. A politikus arra biztatta az érdeklődőket a nemzeti konzultációval kapcsolatban, ne befolyásolja őket az ellenzék meg az ellenzék sajtójának „negatív propagandája”, „higgyék el, hogy ez fontos”. Megjegyezte azt is: szeretne látni még egy olyan országot, ahol a nyolcadik éve kormányzó erő felhívására ennyi ember hajlandó véleményt nyilvánítani és „névvel-címmel kiállni annak az országnak a politikája mellett”.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Kövér László arról is beszélt, ma már a multinacionális vállalatok olyan mértékű hatalmat összpontosítanak a kezükben, amelyek a Földön lévő szuverén államok döntő többségénél sokkal nagyobb erőt jelentenek. Ugyanakkor ezek a cégek úgy érzik, hogy a nemzet államok gazdasági szabályozása korlátot jelent az ő további növekedésük és profitmaximalizálási törekvésük előtt.

Tehát egy olyan társadalom kialakítása lebeg a szemük előtt – „Soros György ennek a névadója, hangja, arca” – ahol vagy megszűnnek a nemzet államok és „transznacionális döntési mechanizmus alakulnak ki” helyettük vagy pedig olyan mértékben befolyásolhatók ezek az államok „korrumpált ügynökökön” keresztül, hogy az történjen, amit a vállalatok képviselői zárt ajtók mögött megtanácskoznak. „Se szeri se száma a különböző nem nyilvános kluboknak, páholyoknak” – magyarázta a Fidesz politikusa példaként említve, hogy a Bilderberg-csoport találkozóján még az előző Európai Bizottság egyik tagja is részt vett, aki „kitüntető figyelmet szentelt” a magyarországi média és demokrácia helyzetének.

Kövér László az előadása egy pontján arról is beszélt, ma ott tartunk, hogy a tagállamok törvényhozása nem a migrációval foglalkozik. Ehelyett inkább azzal, hogy hogyan kell szólítani azokat, akik se nőnek, se férfinak nem érzik magukat, például azt, aki „kedden reggel úgy ébred, hogy ő inkább se nem férfi, se nem nő, hanem egysejtű”– vázolta a politikus a közönség nagy nevetését kiváltva. Később azzal is viccelt: ehhez képest a homoszexuálisok házassága konzervatív intézmény. Szerinte egyébként ez a kérdés is összefügg a bevándorlással, mert a cél az, hogy „szétziláljanak bennünket közösségként”.

Kövér László később azt üzente azon résztvevőknek, hogy akiknek az általa felvázoltakban túl sok volt az összeesküvési elem, az azért vegyen részt a konzultációban és a kampányban, „mert az elmúlt 7-8 évben kimásztunk a gödör fenekéről”. Igaz, viccelődve megjegyezte: „szokták mondani, hogy az, hogy üldözési mániám van, nem jelenti azt, hogy nem üldöznek” és „aki 40 év felett nem paranoiás, az nem is fog sokáig élni”.

„Ebben a pillanatban még igaz az állítás: az Európai Unión belül jobb, mint kívül, nem véletlenül törekszik minden ország ide” – ezt már a közönség kérdésére válaszolta Kövér László jelezve, hogy az uniós források nem „könyöradományok”, hanem járnak Magyarországnak többek közt azért, mert megnyitotta piacait. Később az Európai Néppárt sem úszta meg a házelnök kritikáját, aki a politikai családról úgy fogalmazott: a néppárt „egy színes alakulat, egy jelentős része olyan libsi, hogy a fal adja a másikat”.

Kövér a kérdéseknél kitért arra is, hogy Soros György nyílt társadalomról szóló könyvét „nyugodtan odarakhatunk két másik terrorista totalitárius rendszer alapmunkája mellé”. A házelnök itt nem állt meg, azzal folytatta: „annyiban a másik kettő, hogy mondjam… menthetőbb, hogy legalább valakinek valamit ígértek a szerzők. Mondjuk a Marxék azt ígérték a munkásosztálynak, hogy elnyomott páriákból ők lesznek az uralkodó osztály (...). A nácizmusnak arra futotta, hogy a németeknek ígérték, hogy ők lesznek a világ urai, ők a felsőbb rendű faj, mindenkit nyugodt lelkiismerettel ki lehet irtani meg ki lehet zsákmányolni, ez a történelmi joguk. Az a német, aki bedőlt neki, érezhette úgy, hogy van valami célja (...). De könyörgöm ennek mi a célja, tehát itt kinek jó? Azt nem értem, hogy azt miből gondolja Soros György meg mindenki, aki az ő nézeteit vallja, hogy ez tömeges mértékben követőkre talál, mert az emberek elolvassák és azt mondják, hogy »erre vártunk«. Én föl nem fogom és mégis vannak ilyenek.” Így Kövér szerint vannak egyszerűen csak „megvásárolt, korrumpált disznók”, akik ugyan tudják, hogy ez az egész egy blöff és ha megvalósulna, az a világ legborzalmasabb rendszere lenne, de miután nem hisznek az örökkévalóságban és jól szeretnének élni a földön, eladják magukat.

„Az éberséget ne hagyják elaludni, össze fognak ellenünk állni” – erre is figyelmeztette Kövér a kormánypárt híveit a fórumon később jelezve, hogy „Magyarországon sem kicsi” a manipulációs gépezet. „Persze természetesen jelentős mértékben tettünk lépéseket a kiegyensúlyozott sajtó felé – huszonvalahány évvel a rendszerváltás után talán éppen itt volt az ideje –, de nehogy bedőljünk annak is, hogy Magyarországon meg is szűnt a sajtószabadság” – mondta. Kövér szerint „olyan kampány elé nézünk, amit önök még nem láttak idáig”, mert hazugságokra, manipulációra, rágalmazásokra és gyalázkodásokra lehet számítani.