Az egyik legdrágább sztárügyvéddel konzultált Marton László, a Vígszínház volt főrendezője, akit többen is azzal gyanúsítottak meg az elmúlt napokban, hogy szexuálisan zaklatta őket. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke lapunknak elmondta, hogy ügyvédi irodája a Vígszínházzal áll szerződésben, az általános keretszerződés értelmében pedig konzultálhatnak vele a színház vezetői, így Marton László volt főrendező is.

Az ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem árulta el, hogy pontosan milyen tanácsot adott Marton Lászlónak, így nem erősítette meg a Független Hírügynökség információját sem, miszerint a volt főrendező úgy döntött: korábbi állításával ellentétben mégsem pereli be Sárosdi Lillát.

A színésznő csütörtökön nevezte meg a Kossuth- és Jászai-díjas rendezőt, állítása szerint ugyanis Marton László volt az, aki fiatalkorában megpróbálta szexuális érintkezésre rávenni egy autóban. A rendező úgy reagált: az állítás minden valóságalapot nélkülöz, és kénytelen megtenni a megfelelő lépéseket. Sárosdi után többen is a nyilvánosság elé álltak történetükkel, így mára nyolcan állítják Marton Lászlóról, hogy erőszakoskodott velük.

A Vígszínház kedden közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban. Ebben leszögezték, a társulatot mélységesen megdöbbentették a Marton Lászlóval, a színház egykori igazgatójával kapcsolatos vádak. – Szeretnénk kifejezni együttérzésünket és támogatásunkat mindazoknak, akik akaratuk ellenére megalázó, emberi méltóságukat vagy személyi szabadságukat sértő, érzelmi törést okozó helyzetbe kerültek. A Vígszínház elítél minden ilyen jellegű cselekményt. Eddig is eltökéltek voltunk, de most még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden hasonló esetnek elejét vegyük, hogy ezeket idejében felismerjük és az ügyben eljárjunk – fogalmaztak a társulat tagjai.

A Vígszínház csatlakozik a Független Előadó-művészeti Szövetség kezdeményezéséhez, és aktívan részt vesz „a hatalommal való visszaélések és a szexuális zaklatások megelőzését célzó közös munkában”. Azt is vállalták, hogy létrehoznak egy színházi, szektor szintű anonim bejelentő vonalat vagy online felületet, amelyen minden magát érintettnek érző színházi dolgozó vagy akár színházba járó név nélkül jelentheti be a hasonló eseteket. Azt ígérik, ezeket minden esetben kivizsgálják.

Október 20-án Marton László a személyét érintő ügy tisztázásáig lemondott a Vígszínház főrendezői pozíciójáról. A színház közlése szerint kivették a december 15-re tervezett, A vadkacsa című darab bemutatóját a Pesti Színház programjából, a darabot ugyanis Marton László rendezte.

A Weinstein-botrány után a brit színházi szakma is felbolydult, miután az amerikai filmmogulhoz hasonló körülmények között eltávolították a saját maga alapította vállalat éléről az egyik legelismertebb brit rendezőt. A The Guardian még múlt pénteken írta meg, hogy Max Stafford-Clarknak folyamatos szexista, nem illendő viselkedése miatt kellett távoznia; egyik beosztottja pedig zaklatás és illetlen, szexuális tartalmú megjegyzései miatt feljelentette. Az egykor a londoni Royal Court színház művészeti igazgatójaként is ismert rendező egy közleményben kért elnézést. Mint írta, tiszta szívéből kéri azon kollégái bocsánatát, akik illetlen viselkedése miatt kellemetlenül érezték magukat miatta. Hozzátette, soha sem állt szándékában senkit sem csicskáztatnia vagy zaklatnia. Az üggyel kapcsolatban megszólaltak a színház igazgatók s tizenkilenc direktor, köztük Emma Rice, Shakespeare Globe színházának és Rufus Norris, a brit Nemzeti Színház művészeti vezetői, közös közleményben szögezték le, semmi helye a szexuális zaklatásoknak a szakmában és olyan személynek, aki ilyesmiket követ el. (Balogh Roland)