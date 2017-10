Szűkül a daganatos betegek számára elérhető terápiák köre

Minden korábban megfogalmazott szakmai aggály és kockázat ellenére úgy tűnik, hogy szűkülnek a terápiás lehetőségek például a daganatos betegek esetében. Ma ugyanis megjelent az az új közbeszerzési eljárás, mely szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) új típusú árversenyt hirdet egyes innovatív (például daganatok esetén használt) gyógyszerek között. Így lesz olyan betegség, ahol a korábbi több helyett, mostantól csak egyfajta gyógyszert lehet majd terápiaként választani – derült ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete lapunkhoz eljuttatott közleményéből. Az egyesület egyértelműen elhibázottnak tartja a lépést.

Korábban lapunknak egy neve elhallgatását kérő onkológus arról beszélt az üggyel kapcsolatban: óriási hátrányt jelenthet a most megvalósult döntés. Nem mindegy ugyanis, hogy egy adott szernek milyenek a mellékhatásai, és jelentősek a hatékonyságbeli különbségek is. A beteg életesélyeit javítja, ha többféle terápiát próbálhat ki. A melanoma, a vastagbél-, a tüdő- vagy a prosztatarák kezelésére szolgáló innovatív készítmények is érintettek lehetnek. Gazdasági okok állhatnak a háttérben, de azt nem tudni, miért fogadott be tavaly október végén az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 15 új innovatív terápiát, ha a változtatás hatására ezek száma csökken. Pedig a magyar betegeknek átlagosan így is 3,7 évet kell várniuk egy új gyógyszerre.

A most bevezetett új típusú árverseny, vagyis a vaklicit lényege, hogy a NEAK árajánlatot kér a gyártótól, és a legkisebb összegű ajánlatot fogadja el. Ezt a módszert más országokban nem használják az onkológiai innovatív gyógyszereknél, mivel hatóanyagaik nem azonosak, így egymással nem helyettesíthetők.

Az egyesület friss közleményében sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a költségcsökkentés miatt bevezetett új eljárással kapcsolatos szakmai érveket és javaslatokat nem fontolták meg. Az új eljárás következtében egyértelműen csökkenhet a választási szabadság a betegek számára legmegfelelőbb terápia (és ezzel együtt a legjobb gyógyulási esély) kiválasztására. Ez az adott betegek számára – különösen az érintett terápiás területek (daganatos betegségek) halálozási adatait is figyelembe véve – visszafordíthatatlan kárt okozhat.

A hazai gyógyszerfinanszírozási rendszer európai összehasonlításban is bonyolult, és jelenleg rendszerszinten sem támogatja az új terápiák magyarországi elterjedését. Ennek következtében ma már egyértelműen látszik, hogy a magyar betegek helyzete még a V4 országokhoz képest is aggasztó e téren – hangsúlyozta az egyesület.

A NEAK egyébként rendkívül rövid idő alatt tervezi lebonyolítani a tendertárgyalásokat.