Tállai András elszólta magát: Próbáljuk megcsinálni, amit a Jobbik mond

Különös hangfelvétel került ki a legismertebb videómegosztó portálra: Tállai András NAV-elnök arról beszél, a kormánypárt megpróbálja megcsinálni mindazt, amit a Jobbik mond. A Fidesz–KDNP mezőkövesdi országgyűlési képviselője elismeri azt is, hogy az ellenzéki pártnak mind „a témaválasztás és a felvetés is valóságos”. A videót Sneider Tamás, a Jobbik és a parlament alelnöke töltötte fel a megosztóra, majd így kommentálta a Facebookon:

„Ezután senki nem mondhatja, hogy a Fidesznek nincs programja. Van. Nem is akármilyen. Tessenek csak figyelni!”

Arról, hogy a felvétel hol és mikor készült, Sneider nem ír. Elképzelhető az is, hogy 2014 előtti, emlékezetes, ebben az időszakban Vona Gáborék rendszeresen hangoztatták is, hogy a Fidesz úgy beszél ugyan, mint a Jobbik, de úgy cselekszik, mint az MSZP.

Beszéljünk a Jobbikról. Hát megállt a szárnyalás. Ennyi volt. Persze erre a Fidesz is rájátszik, hiszen azokat a témákat, amiket a Jobbik mondott… Hozzá kell tenni, hogy a témaválasztás és a felvetés is valóságos volt, azt gondolom, a választások előtt. Hát azért valljuk be őszintén, hogy odafigyelünk, hogy mit mond a Jobbik, és próbáljuk azt megcsinálni a parlamentben. Ilyen egyszerű. Így aztán fogy a levegő, meg fogy a téma.

A gyakorlatban mindez akkor mutatkozott meg a legjobban, amikor Tállai „letelefonált” választókörzetébe a különösen magas benzinárak miatt, és a Facebookon is eldicsekedett vele, ami minimum aggályos az adóhatóság vezetője részéről, úgyhogy nem csoda, hogy a húzására még a világsajtó is felfigyelt.





Azt már nem fűzte hozzá a közösségi portálon tett bejegyzéséhez a NAV-elnök, hogy Fügedi Richárd mezőkövesdi jobbikos önkormányzati képviselő bejelentette, panaszt tesz a versenyhivatalnál kartellgyanú miatt, ugyanis a matyó városban úgy 40 forinttal volt drágább a benzin, mint a környéken.

