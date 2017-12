Tállai zseniális trükkje a taóval

A társasági adót 2011 óta lehet a látványsportágakra (kézilabda, labdarúgás, jégkorong, kosárlabda, röplabda) fordítani. És amióta él a rendszer, nagyvállalatok, kormányhoz közeli cégek több tíz milliárd forintot utaltak sportegyesületeknek.

A G7 gazdasági portál most egy szórakoztató elemre bukkant. Mint írják, „a helyi labdarúgócsapatot működtető cég, a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. a nyeresége után nem a költségvetésbe fizette be, hanem látványcsapatsport-támogatásra használta adója egy részét”. Mindez nem most, hanem abban az évben történt, amikor a klub elnökét, Tállai Andrást adóügyekért felelős államtitkárnak nevezték ki.