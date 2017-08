Támogatja az autonómiatörekvéseket a Jobbik

A Kárpát-medencei magyarság autonómiatörekvéseinek határozott támogatása – ezt nevezte meg ma a Jobbik elnöke a hónapról hónapra ismertetett kormányzati vállalásai részeként pénteken. Vona Gábor szerint ez nem egy múltba révedő, sérelmi politika, hanem sokkal inkább egy XXI. századi, európai hozzáállás.

A pártelnök azt fejtette ki, hogy ennek a nemzetpolitikai célkitűzésnek a megvalósulásához két dologra van szükség: erős anyaországra és erős helyi közösségekre, ám szerinte most egyik sem adott. Azt elismerte, hogy a Fidesz-kormány eredményesebb ebben a kérdésben, mint a szocialista elődeik – elég a kettős állampolgárság megadására gondolni –, de szerinte érdemi előrelépés akkor sem történt. Bírálta, hogy a pártpolitikai konfliktusokat „kihelyezik” a határainkon túlra, ahogyan azt is, hogy Budapest nem tekint egyenrangú partnerként a külhoniakra. Kritizálta és értékelhetetlennek nevezte a kormány nemzetközi aktivitását is ebben a témában.

Vona Gábor a konkrét autonómiatörekvések kapcsán egyenként kitért az elszakított területekre. Erdély esetében azt mondta, hogy a Székely Nemzeti Tanács koncepciója mutat irányt a Jobbiknak, míg a Felvidék esetében a Magyar Közösség Pártja (MKP) elképzeléseit támogatják. A Délvidék esetében azt várnák el a szerb kormánytól, amit az is megtett a sajátjaiért, nevezetesen, hogy olyan autonómiát biztosítson a magyaroknak, mint amilyet kiharcolt a koszovói szerbeknek. Kárpátalját nevezte a legkritikusabb pontnak, ott azt nevezte meg fő célként, ami egyébként egy 1991-es népszavazáson már többséget kapott, hogy Beregszász központtal létrejöhessen egy autonóm körzet.

A Fidesz közben azzal támadta a pártot, hogy „Vona Gábor ismét színjátékot játszik, miközben a hatalomért és a pénzért már elárulta a külhoni magyarokat és a Jobbik korábbi nemzetpolitikáját is”. Arra hivatkoztak, hogy szerintük a Jobbik ma már rendszeresen összeborul azokkal, akik a külhoni magyarok ellen gyűlöletkampányt folytattak, és a párt ma már nem a magyar érdekeket, csak egy milliárdos érdekeit védi, aki kilóra felvásárolta a pártot.