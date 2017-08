Tankötelezettség: egyelőre nem nő a korhatár

Bár már másfél évvel ezelőtt is felmerült a tankötelezettség korhatárának felülvizsgálata, úgy tűnik, újabb tanév kezdődik el úgy, hogy még semmilyen lépés sem történt az ügyben – legalábbis ez derült ki Palkovics László oktatási államtitkár mai napon tartott, tanévindító sajtótájékoztatójából. A kormány még 2012-ben szállította le a tankötelezettség korhatárát 18-ról 16 évre, ám a lépés kritikusai szerint ez növeli az iskolai lemorzsolódást. Palkovics László lapunk kérdésére arról beszélt: másfél év nem hosszú idő, még adatokra van szükségük, hogy lássák az intézkedés hatásait. Felvetésünkre arról is beszélt, hogy a közmunkában megjelenő 16 év feletti gyerekek kérdését nem szabad önmagában csak a 16 éves tankötelezettségi korhatárhoz kapcsolni, és nem jelenti azt, hogy ez a tankötelezettségi korhatár szükségszerűen rossz lenne. Hozzátette: dolgoznak azon, hogy a mostani rendszert miképpen lehetne módosítani úgy, hogy a rászoruló gyerekek a közmunka miatt ne hagyják ott az iskolát. Egyébként, mint arról korábban beszámoltunk, a kormány maga is elismeri egy a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni cselekvési tervében: a jelenlegi finanszírozási rend arra ösztönzi a nehéz sorsú családokat, hogy iskola helyett inkább közmunkára küldjék a 16 éves tankötelezettségi kort elérő gyermekeiket.

Az államtitkár ismertetése szerint idén ősszel 1,5 millió gyerek fog köznevelési intézménybe járni, közülük 314 ezren óvodába, 751 ezren általános iskolába mennek. A gimnáziumok ebben a tanévben is népszerűbbek, mint a szakgimnáziumok: előbbi iskolatípusba 182 ezren fognak járni, utóbbiba csak 168 ezren. Emellett 78 ezer diák lesz szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, és 2600-an fognak fejlesztő-nevelő oktatásban részt venni.

Palkovics László arról is beszélt, hogy a Nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési programban már 25 tanuszodát, tornatermet, iskolát, tantermet adtak át, és készül további 21 tanuszoda, 13 tornaterem, 4 iskola, valamint 6 tornaterem kibővítése is zajlik.

Az államtitkár közölte, a tankönyvek kiszállítása rendezetten zajlik, ez a hétvégéig összesen mintegy 12 millió tankönyv kivitelét jelenti az iskolákba.

Az eseményen részt vett Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Elmondta, idén is korábban érkeznek a családokhoz a szeptemberi támogatások; a családi pótlék, a gyermekvédelmi segély (gyes) és a gyermeknevelési támogatás (gyet). A családtámogatásokat hétfőn utalják el, a posta kedden kézbesíti az ellátásokat. Lapunk felvetésére – miszerint a kormány az előre hozott utalás helyett nem tervez-e bevezetni egy plusz havi támogatást, hiszen az októberi összeg megérkezéséig már igencsak kiürül a családok pénztárcája – arról beszélt: ez zajlik most is. Szerinte van, aki csak még egyhavi családi pótlékkal tudná elképzelni a plusztámogatást, de a kormány „alternatív megoldással” él. Ilyen például a tankönyvek és a gyermekétkeztetés ingyenes biztosítása, ami csökkenti a tanévkezdés terheit.