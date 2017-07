Tanuszodák: félszáz újat ígérnek, pedig a vállalt huszonnégyből csak egy készült el

A kormány 2014-ben 45 ezer diáknak és 700 ezer lakosnak ígért sportolási lehetőséget, ám a megígért 24 tanuszodából eddig egy épült meg. Két településen pedig még egy kapavágást se ejtettek. A megálmodott tornatermeknek is csak kevesebb mint a fele készült el. Most viszont egy határozatban újabb 26 település lakóit hívták álmodozásra a kormányzat vezetői, nekik is tanuszodát ígérve. A profi úszást tekintve jobban teljesít a kormány: ahogy Lázár János miniszter a vizes vb indulása előtt egy nappal bejelentette: új létesítmények megépítésével és számos felújításával készültek a sporteseményre. Erre és a magyar vizes sportok támogatására pedig mintegy 85 milliárd forintot költöttek.