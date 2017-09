Tarjányi Péter: Felépítettünk egy civil jelöltet, aztán jött Botka

Közel egy éven át adott tanácsokat az MSZP felső vezetésének Tarjányi Péter, őt bízták meg azzal, hogy egy sokoldalúan képzett, civil miniszterelnök-jelöltet válasszon ki a párt számára a 2018-as választáshoz – erről beszélt szerdán az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a Zoom.hu ügyvezető-tulajdonosa.

Tarjányi szerint különös, hogy Molnár Gyula, az MSZP elnöke úgy tesz, mintha sosem hallott volna Lattmann Tamás jelöltségéről – már csak azért is, mert a jelölt kiválasztásáról szerinte Tóbiás József korábbi és Molnár Gyula jelenlegi pártelnök is tudott.

A biztonságpolitikai szakértőként is dolgozó Tarjányi elmondta, 2015-ben több feladatot látott el a szocialistáknál: nemzetbiztonsági tanulmányokat készített Molnár Zsolt számára – de az is az ő dolga volt, hogy megtalálja az MSZP számára alkalmas, civil szférából érkező személyt, aki nyerhet 2018-ban. A civil jelleg különösen fontos szempont volt, mert az MSZP-ben úgy látták, hogy pártpolitikus már hitelesen nem tudja megszólítani a választókat - tette hozzá.

Tarjányi azt állítja, hogy komoly háttérkutatást folytatott az MSZP (hangsúlyozottan nem hivatalos) megbízásából: az Egyesült Államokban kampány-tanácsadókkal tárgyalt, és megismerte azt a listát, ami alapján egy párt gyakorlatilag felépíthet egy, a célnak megfelelő civil jelöltet.

Augusztus közepére már három férfit és egy nőt tudott felmutatni Molnár Gyuláéknak, akik életkor, képzettség, nyelvtudás tekintetében is megfeleltek az elvárásoknak – állítja Tarjányi. A Zoom vezetője szerint a szocialisták ekkor értesítették először Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét is a tervről, egyeztettek a többi ellenzéki párt vezetőjével is.

A későbbi válogatások során végül Lattmann Tamás maradt képben, és novemberben az Együtt, a Párbeszéd, az MSZP és a DK közös jelöltjeként tartották számon.

Ő lehetett volna a befutó is, de 2016 decemberében a korábban többször is megkeresett Botka László jelezte, hogy végül vállalja a kormányfő-jelöltséget, és ekkor Lattmann háttérbe szorult - magyarázta az ATV vendége Rónai Egon műsorvezetőnek.

Tarjányi emellett beszélt saját szervezetéről, a szeptember 22-én bemutatott új baloldali Magyar Progresszív Mozgalomról (MPM), amiben szakértőként Lattmann Tamás és Bodnár Zoltán is helyet kapott. Tarjányi szerint az MPM egyik célja az lesz, hogy a baloldali ellenzék pártjai között segítse az összefogást.

Tarjányi Péter nyilatkozata ugyanakkor több olyan kérdést vethet, ami az Egyenes Beszédben nem hangzott el:

Az MSZP miért egy nemzetbiztonsági szakértőt bízott meg a miniszterelnök-jelölt kiválasztásával, és miért nem egy profi, a témában jártas kampány-tanácsadót?

Ha a szocialisták több hónapos keresés és szűrés után kiválasztanak egy civil jelöltet, akkor miért dobják félre szinte azonnal korábbi tervüket, a pártból érkező Botka László kedvéért?

Ha az MPM célja a baloldali összefogás lesz, akkor Tarjányi miért teregeti ki az MSZP belső játszmáit és háttérben végzett munkáját?

Ha Magyar Progreszív Mozgalom végre elindul, talán a fentiekre is választ kaphatunk. A szervezet egyelőre csak egy Facebook-oldal formájában elérhető a neten, üzenet nélkül, összesen 47 követővel.