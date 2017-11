Tarlós István: Csacsiság több buszt követelni

A közlekedés az elkövetkező időszakban „kétségtelenül nehézségeket fog jelenteni”, a helyzet megkönnyítése érdekében a lakásokba részletes tájékoztatót juttatnak el az alternatív útvonalakról, lehetőségekről – mondta Tarlós István főpolgármester a 3-as metró vonalának november 6-án kezdődő felújításáról tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, hogy a 2-es metrót öt évig újították fel, melynek során csak nyáron dolgoztak, és „műszakilag csonka felújítás volt”. A szerelvényeket nem is biztosították, és majdnem csak a fele a vonal hosszúsága a 3-as metróéhoz képest – emelte ki.

Mint mondta, néhány nap múlva elkezdődik az M3-as vonal északi szakaszának teljes körű korszerűsítése, a felújítás országos szinten is kiemelkedő beruházás.

„Volt ez a hétévezés, hogy hét éve van ez a kormány. De nem hét évünk, hanem szűk két évünk volt a felújítás elkezdésére, miután a kormány két éve vette át a BKV adósságállományát” – jelentette ki, és hozzáfűzte, hogy amíg ez fennállt, a kötelezettségvállalás fedezet nélküli lett volna. „Nem hét év, kettő év telt el 2015 óta” – hangsúlyozta Tarlós István.

Elmondta, hogy az M3-as metró Magyarország legnagyobb forgalmat lebonyolító vasúti rendszere, építési hossza 17,3 kilométer, a vonalon 120 méter hosszú szerelvények futnak. „Közlekedési főgerincről kell beszélnünk”, felújítását nem lehet észrevétlenül lebonyolítani – szögezte le a városvezető. Évekig közlekedési fennakadásokra lehet számítani, de ha semmilyen nehézséggel nem kellene megküzdeni, az „nem kevesebbet bizonyítana, mint hogy a 3-as metró teljesen felesleges” – jelentette ki.

A főpolgármester kitért arra is, hogy a metróvonalhoz szükséges síneket beszerezték, és aláírták a műszaki ellenőri, illetve egyéb mérnöki feladatok ellátására szolgáló szerződést is. Hozzáfűzte, hogy felszíni munkálatok mára lényegében befejeződtek, és a BRFK közreműködésével nemcsak a buszpótlást szervezték meg, hanem az alternatív útvonalakat is meghatározták.

„Miért az északi szakasszal kezdünk?” – tette fel magának a kérdést. Szavai szerint alátámasztható árajánlatok érkeztek, és a beruházás annyival előbb fejeződik be, amennyi az északi szakasz kivitelezési ideje. Ezzel párhuzamosan elkezdődik az alagútrendszer korszerűsítése, emiatt csúcsidőn kívül a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják az utasokat, és a hétvégén is vágányzár lesz érvényben. A középső és déli szakasz felújítására új közbeszerzési eljárás indul, de „most van időnk”, alátámaszthatatlan ajánlatokat a bírálóbizottság továbbra sem fog elfogadni – szögezte le Tarlós.

A főpolgármester hangsúlyozta: a pótlás ideje alatt a megszokottnál kilencvennel több autóbusz jár majd a fővárosban. „Csacsiság több buszt követelni”, nem ezen múlik, negyvenöt másodpercenként indul busz, ennél kevesebb idő alatt ezt „fizikailag nem lehet lebonyolítani”.

Azzal kapcsolatban, hogy lesznek-e felszíni közlekedési problémák, azt mondta: a metró maximális kapacitással óránként negyvenezer utast tud utaztatni. Busszal ennek hatvan-hetven százalékát lehet kiváltani, további húsz százalékot villamosvonalakkal, a maradékot pedig alternatív elkerülő útvonalakkal váltanának ki. Tarlós István megjegyezte: az anyagi lehetőségek határáig a lehetséges minőségi fokozatú biztonságos utazási lehetőségek biztosításáról gondoskodnak a mozgáskorlátozottak számára.

Ezt követően Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója elmondta: a sajtótájékoztató közben elromlott egy metró a 2-es metró alagútjában, tehát „a teljesen új Alstom szerelvények is el tudnak romlani”. A vonalon azóta egyébként már újra menetrend szerint zajlik a közlekedés.

Kérdésre válaszolva Bolla közölte: nem szeretnének egy harmadik sikertelen tendert, folyamatban van a szakmai álláspontok egyeztetése. Kiemelte, senkit sem bocsát el a BKV, legföljebb alternatív feladatokat adnak egyes munkatársaknak.