Tarlós István törölné a közbeszerzési céget

Nem várna jövő januárig a Budapestnek eddig csak nehézséget, bosszúságot és több száz millió forintos veszteséget okozó Fővárosi Közbeszerzési Kft. megszüntetésével Tarlós István főpolgármester – tudta meg a Magyar Nemzet belső városházi forrásokból. Úgy értesültünk: Budapest vezetője annak ellenére fontolgatja a cég idei felszámolását, hogy annak több mint másfél évvel ezelőtti létrehozását, folyamatos átalakítgatását és legújabb vezetőjének, a budavári lakásbotrányban érintett Torma Szilviának az ügyvezetői kinevezését fideszes érdekkörök erőltették át a Fővárosi Közgyűlésen.

Torma Szilviáról lapunk már májusban megírta: az I. kerülettől a piaci ár csaknem harmadáért, havi 98 ezer forintért bérel egy 86 négyzetméteres önkormányzati lakást a Mátyás-templom mellett, a Hess András téren. Az ügy már csak azért is kínos, mert a Fővárosi Közgyűlés tagja, egyben az I. kerület fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás maga is a valós piaci ár töredékéért bérel lakást a budai Várban, akárcsak több, a Fideszhez köthető vállalkozó. Az ügyben egyébként ügyészségi elrendelésre a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is nyomoz.

A hölgy, akinek havi fizetése múlt szerdától csaknem 1,5 millió forint lett, gazdasági ügyvezető-helyettesként másodmagával már eddig is azt a társaságot irányította, amelynek működését és korábbi vezetőjét, Kádár Attilát is gyakran kritizálta a főpolgármester. Kádár Attila idén májusban „közös megegyezéssel” távozott.

A teljes nevén Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. erre az évre csaknem 270 millió forintos veszteséget produkált, a fővárosnak közpénzekből folyamatosan támogatnia kellett saját cégét, amelynek ez év őszére vissza kellene fizetnie a tulajdonos önkormányzatnak a 300 milliós kölcsönt. Az már régóta belső vita tárgya, hogy miért is hozták létre a céget, amely egyébként kizárólag azoknak az alapelveknek nem felelt meg eddig, amik miatt megalapították, vagyis hogy a főváros intézményei és cégei közbeszerzéseinek központosításával átláthatóbb, hatékonyabb és olcsóbb legyen a működés.

A cég legbotrányosabb ügye a városnéző buszokra kiírt, végül meghiúsult pályázat volt, amelyet szintén fideszes gazdasági érdekkörök erőltethettek rá a főpolgármesterre. A budapesti városnéző buszok húsz évre becsült üzemeltetési költségeinek közel négyszeresét elérő, jóval több mint százmilliárd forintos haszonra tehettek volna szert a tavaly nyáron kiírt fővárosi koncessziós pályázat nyertesei, ha az eljárás ellen a Gazdasági Versenyhivatal és a főpolgármester nem lép fel.

A fentiekből is látszik, Tarlós István számára rendkívül veszélyes a jelenlegi helyzet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 115. paragrafusa szerint ugyan a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület (Budapesten a Fővárosi Közgyűlés), a gazdálkodás szabályszerűségéért viszont a (fő)polgármester a felelős. Ez a felelősség adott esetben lehet anyagi, sőt büntetőjogi is. Márpedig a közbeszerzési cég a 3-as metrós tenderekkel együtt összességében több százmilliárd forintos pályázatokról dönthet, valódi felelősség nélkül. A korábbi cégvezető távozásával megváltoztatott szabályok szerint a költségvetési szervek kivételével a város minden 150 millió forint fölötti közbeszerzését a cég bonyolítja.

Az, hogy Torma Szilviának, aki hét éve még a budavári polgármester kabinetjének önkormányzati koordinátora volt, sokáig nem lesz maradása Tarlós István mellett, jelzik korábbi állásai és jelenlegi megbízatásai is. 2014 után a Seszták Miklós által vezetett Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt állami szerződéseket vizsgáló főosztályának vezetője lett. Nyílt titok azonban, hogy a főpolgármester és a miniszter viszonya nem felhőtlen, Seszták Miklós többek között meghiúsította a 3-as metró felújítására kiírt busztendert, majd azt a közbeszerzési pályázatot is, amelyet „szolgáltatásvásárlásra”, gyakorlatilag bérlésre íratott ki a kormány a Fővárosi Közgyűléssel. A közbeszerzési cég új vezetője a korábbi cikkeinkben említett további vállalati pozíciói közül ugyancsak kritikus lehet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. felügyelőbizottsági elnöki megbízatása. A kukaholdingként is emlegetett társasággal a fővárosi önkormányzatnak olyan szerződést kellett kötnie, amely közel 2 milliárd forintos elvonást jelent a város számára.

