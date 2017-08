Tarlós: Ne a Népszava mondja meg, kit váltsak le! – Helyén marad a BKK-vezér

Eszem ágában sincs meneszteni Dabóczi Kálmánt, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatóját – cáfolta meg a Magyar Nemzetnek Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester a Népszava értesülését. Hozzátette: az online bérletértékesítési rendszer kudarcáért nem tartja felelősnek a BKK menedzsmentjét, hiszen a fővárosi önkormányzat százszázalékos tulajdonában álló közlekedésszervező társaság csupán felhasználó volt. – A szoftver tulajdonosa a T-Systems volt, ahogy a rendszer hibáját vitatott körülmények között jelző 18 éves fiatal ügyében is a magáncég tett feljelentést, nem pedig a BKK – hangsúlyozta Tarlós István. A „jól értesült” Népszaváról pedig megjegyezte:

„Ahogy én sem mondom meg a lap főszerkesztőjének, hogy éppen melyik újságírót rúgja ki, elvárom, hogy nekem se mondják meg, hogy melyik fővárosi társaságnak ki legyen a vezetője, főként nem, hogy kit és mikor váltsak le.”

A főpolgármester azt is elmondta: az általa az ügyben kért és helyettese, Szeneczey Balázs által elrendelt belső vizsgálat még tart, augusztus 30-án, ahogy a Népszava írta, valóban ülést tart a Fővárosi Közgyűlés, ám annak napirendjét sem az újságírók, hanem ő állítja össze, és arról a képviselők döntenek.

A július 13-án a vizes világbajnokság nyitánya előtt egy nappal elindított, de napokon belül összeomlott online bérletértékesítési rendszer kapcsán a Magyar Nemzet írta meg, hogy négy nyomozás zajlik az ügyben, az érintett társaságok belső vizsgálatokat rendeltek el, az adatszivárgások miatt pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is eljárást indított. Ezekkel kapcsolatban Tarlós István most azt is kijelentette: „fideszes nyomást”, ahogy a Népszava írta, nem a sajtóban etikus hekkernek nevezett fiú, és nem Dabóczi Kálmán esetében észlelt, hanem a BKK informatikai rendszerét, azon keresztül a főváros egész közlekedési hálózatát ért támadások ügyében. Azok hátterét jelenleg a nyomozó hatóságok operatív titkosszolgálati eszközökkel is kutatják.