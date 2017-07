Tavaly óta nyomoznak a feltűnően drága CT-k után

Tavaly április óta vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kartellgyanú és túlárazás miatt az úgynevezett CT-ügyben, amelyről a Hír TV egyelőre annyit tudott meg, hogy 21 céget – köztük a magyar egészségügy legnagyobb eszközbeszállítóit –, illetve számos egészségügyi intézményt, egyebek közt Heim Pál Gyermekkórházat és az Országos Kardiológiai Intézetet is érinti. A csatornával a GVH azt is közölte: büntető feljelentést is tettek, de a nyomozás eredményét egyelőre nem közölték velük.

A CT-ügy – amelyről tavaly áprilisban számolt be először Hadházy Ákos, az LMP társelnöke – lényege, hogy 2015-ben EU-s pályázatot írtak ki CT és MR gépek beszerzésére, mintegy 9 milliárd forintos keretből. Bár a kórházak egységes, állami fenntartásba kerültek, a pályázatokat mégis intézményenként külön-külön írták ki. A közbeszerzések többségében egyetlen ajánlat érkezett, jóval a piaci ár felett, sőt, helyenként a tervezett összeg duplájáért. Mivel jóval drágábbak lettek a gépek, kevesebb helyre jutott modern diagnosztikai eszköz.

A GVH szerint bizonyítékok vannak arra, hogy a pályázaton részt vevő vállalkozások 2015-től egyeztetéseket folytattak és információkat osztottak meg egymással, befolyásolva közbeszerzési eljárások ajánlatait és eredményét. Ez azért is érdekes, mert ezzel a beruházással dicsekedett egyébként a múlt héten Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, amikor arról beszélt, hogy a kórházi felszerelések ügyében nem jogos a kormányt kritizálni, hiszen a Fidesz kormányzása alatt jelentősen nőtt a CT-k száma a kórházakban.

A térbeli képalkotásra képes komputertomográfok (CT) száma és működése az után került az érdeklődés középpontjába, hogy a múlt héten az Országos Kardiológiai Intézetből nyitott mellkassal szállítottak át egy 12 éves kislányt a Heim Pál Gyermekkórházba, ugyanis a kardiológiai klinikán nincs CT. A kislány nem sokkal később meghalt. Bár a kórház főigazgatója szerint a halálesetnek nem volt köze a CT hiányához, a CT-ügy miatt ismét heves támadások érték a kormányt, amiért nem biztosítja az egészségügy fejlesztéséhez szükséges forrásokat.