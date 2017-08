Távozó BME-s oktatók: megszólalt az ELTE

Tényleg az ELTE-n folytatják a műszaki egyetemről távozó oktatók közül „sokan” – erősítette meg az elmúlt napokban szárnyra kapott sajtóhíreket az intézmény kancelláriája. Az ügy komoly hullámokat vert az utóbbi napokban, negyven dolgozó hagyja el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Intézetének kedvéért. Megírtuk: ők egyenként nem, csoportosan viszont akár vállalják, hogy átmenetileg tovább tanítsanak a BME-n, hogy így biztosítva legyen az ottani képzések folytatása is. Egy ilyen megoldásra az ELTE is hajlana.

Forrásaink szerint a szakításhoz, a helyzet elmérgesedéséhez az vezetett, hogy az alapvetően műszaki tanulmányokat szervező BME-n mindig volt némi ellenérzés a gazdasági karral szemben. Ez végül oda vezetett, hogy néhány hónapja az is felmerült, a BME több mint ötezer hallgatót oktató gazdasági kara az ELTE-hez kerülhet, de ebből végül nem lett semmi. Az egyetem rektora, Józsa János viszont elbocsátotta a gazdasági kar dékánját, Andor Györgyöt. Később pedig annak ellenére nevezte ki Koltai Tamást a pozícióra, hogy a Kari Tanács nem őt, hanem az ideiglenesen megbízott dékánt, Margitay Tihamért támogatta kétharmados többséggel. Információink szerint a gazdaságtudományi képzésben részt vevő oktatói kör hozzávetőlegesen negyven százaléka távozott. Ez a legsúlyosabban a – szinte teljesen kiürült – pénzügyi, illetve jogi tanszéket érintette, de távoztak más tanszékekről is. Úgy tudjuk, a BME-t meglepte, hogy az oktatók ekkora tömege távozik, ugyanis azzal kalkuláltak, hogy nagyságrendileg csak tíz-tizenöt oktató fog új állás után nézni. Aggodalmát fejezte ki a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke is.

Az ELTE mostani közleményében arról ír: az egyetem évtizedes törekvése a gazdálkodástudományi terület oktatási-kutatási megerősítése, ez régóta szerepel az intézményfejlesztési tervben is. Már jelenleg is lehet például alkalmazott közgazdaságtant, illetve biztosítási és pénzügyi matematikát hallgatni az ELTE-n, mint ahogy olyan, a gazdasági képzés szempontjából háttértantárgyként is felfogható kurzusokat is, mint amilyen a kommunikáció, a jog, a pszichológia vagy az informatika. Ezt kívánják még tovább fejleszteni. A gazdaságtudományi intézmény júniustól létezik az egyetemen, mégpedig a karoktól függetlenül, közvetlen rektori irányítás alatt – mutatnak rá. Ide kerestek oktatókat és kutatókat, és a BME-s dolgozók közül is „sokan” választották ezt az intézményt.