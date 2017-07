Teherautók hordják a szemetet a Ferencvárosba

Szélmalomharcot vív az önkormányzat és a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF) Ferencvárosban az illegális szeméthalmok ellen: a helyi lakók és az üzlettulajdonosok arról panaszkodnak, hogy hetekig, hónapokig állnak a nagyobb hulladéklerakatok a nyílt utcán. A leginkább érintett területek a Mester utca, Lenhossék utca környékén vannak, de a Rákóczi hídnál, sőt a turisták által közkedvelt Ráday utcába futó Erkel utcában is gyakran keletkeznek új szemétkupacok, amelyekben a kommunális szemét mellett műszaki és építési hulladék is megtalálható.

A ferencvárosi önkormányzat lapunkkal közölte, bizonyosan túlzás, hogy hónapokig nem szállítják el a szemetet az utcákról. Szerintük maximum két-három hetet vesz igénybe az intézkedés, de az elszállítások gyorsaságát a pontos azonosítás (mennyiség, tulajdoni viszonyok, pénzügyi fedezet), az adminisztráció és a szállítási kapacitás is befolyásolja. A kerületi önkormányzat területein a kerület nonprofit cége, a fővárosi területeken pedig az FKF látja el a hulladékszállítást. A közterület-felügyelők 2017-ben eddig 30 esetben értek tetten illegális hulladékkihelyezőket a IX. kerületben, és ezek kapcsán összesen 1,09 millió forintos helyszíni bírságot szabtak ki. A ferencvárosi önkormányzat közölte, az elkövetők általában más kerületekből, platós teherautókkal vagy más teherjárművekkel szállítanak nagy mennyiségű szemetet a ferencvárosi utcákra. Az illegális lerakással különösen fertőzött területekre az önkormányzat mobil térfigyelő kamerákat telepített, hamarosan egy újat üzemelnek be a Rákóczi hídnál is. A felvételek alapján idén eddig 179 esetben indítottak szabálysértési eljárást.

A lapunkhoz forduló egyik üzlettulajdonos szerint éppen azért Ferencvárosba hordják a szemetet más kerületekből, mert itt túl lassan reagálnak a hatóságok. Bár a szeméthalmok növekedésével nehéz lépést tartani.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.22.