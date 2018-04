Telegraph: Menczer Tamás negatív híreket vár a menekültekről

No-go zónákról, beilleszkedési nehézségekről szóló nyilatkozatokat vár a külképviseletektől Menczer Tamás államtitkár – erről számolt be a brit The Telegraph. A politikus körlevélben kérte a nagykövetségeket, hogy segítsék ezzel is a kormány választási kampányát.

A külképviseletek azt a feladatot kapták, hogy menekültekkel kapcsolatban gyűjtsenek negatív információkat, illetve kutassanak fel olyan magyarokat, akik hajlandók negatív tapasztalatokról beszámolni. Ebben egyébként eddig nem voltak túl sikeresek: a köztévén megszólaltatott svéd-magyar nőről például kiderült, hogy valójában ő sértett törvényt Svédországban, továbbá nem is Stockholmban élt, és nem is most költözött haza.

Menczer a levelet elküldte a párizsi, a berlini, a brüsszeli, a római, a stockholmi és a bécsi nagykövetségnek is. A The Telegraph a választás tisztaságát is ellenőrző Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek továbbította a levelet. Az EBESZ viszont csak a választás után fog nyilatkozni az ügyről.

A levél eljutott az Index szerkesztőségéhez is. Egyebek között ez szerepel Menczer üzenetében: „Szükségem van minden olyan fajsúlyos hírre, nyilatkozatra, amelynek témája az, hogy az adott országban mekkora problémát jelent a migráció. Ha hivatalos személy mond ilyet – ez is előfordul –, arra még inkább szükségem van. Minden jöhet, beilleszkedési problémák, no-go zónák, oktatási nehézségek stb. Nyilván nem azt kérem, hogy minden ilyen hírt küldjetek haza, tudom, hogy van ilyen bőven. De ha van konkrét megszólaló, jól érthető problémával, akkor a hír fontos nekünk.”