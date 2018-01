Telekocsikkal vinné szavazni a külföldön élő magyarokat a Momentum

Egy autómegosztó applikációval segítené a Momentum, hogy a külföldön élő magyar szavazók könnyebben adhassák le szavazatukat az április 8-ai választáson az illetékes nagykövetségeken vagy konzulátusokon. Így például azok, akik távolabbról mennek Londonba szavazni, felajánlhatnák a kocsijukban lévő szabad helyeket másoknak. Arra is lenne lehetőség, hogy a költségeken faragni kívánók jelezzék: be szeretnének ülni valaki autójába a választás napján – írja a Zoom.hu. Információik szerint a Momentum informatikusokból álló csoportja fejleszti az applikációt, és már tesztelik is.

A portálnak Hajnal Miklós, a párt szóvivője elismerte, hogy terveznek egy ilyen alkalmazást. Emlékeztetett arra, hogy korábban is foglalkoztak a külföldön élők szavazási lehetőségeivel, a honlapjukon aloldalt is indítottak ebből a célból. „Már informáljuk a Nyugat-Európában élő magyarokat, ezen az oldalon meg is tudják nézni, hogy hol tudnak szavazni. A cél az lenne, hogy el is juttassuk őket a szavazóurnákhoz” – jelentette ki.

A szóvivő hozzátette: nem biztos, hogy végül saját applikációval oldják ezt meg, hanem megnézik, hogy van-e használható egyéb alkalmazás. „Abban biztos vagyok, hogy a következő a választásokon már nem lesz erre szükség. A Momentum programjában egyik legfontosabb prioritásként szerepel a levélben szavazás joga a külföldön élő magyar állampolgárok számára. Vagyis a teljes választójog visszaállítása” – fogalmazott.