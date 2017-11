Teljes elmebaj: migránsnak nézték a pécsi vízilabdásokat

A külföldi egyetemisták után már a magyar vízilabdázókat is „migránsnak” nézték Pécsett. És persze azonnal jelentette is a látottakat egy ügybuzgó pécsi, szóval ne higgyük, hogy senki sem nézi az M1-et. A PVSK vízilabdásait két, vélhetően igencsak gyanús fehér kisbuszba tuszakolták be, miután Miskolcról elindultak szombaton éjjel.

Az esetet De Blasio Domenico, a PVSK Mecsek-Füszért szakosztályvezetője a Pécsi STOP-nak erősítette meg. Az állampolgári bejelentés után a rendőrök Pécs határában állították meg a nem Szíriából vagy Pakisztánból, csupán Miskolcról haza érkező pólósokat.

Igaz, a kisbuszok nincsenek felmatricázva és meglepő módon az utastér-világítás sem égett hajnalban, szóval volt némi oka a gyanúra az éjjel is éber állampolgárnak. A meccs szombaton este volt, Pécsre éjjel kettőre értek haza. Az ellenőrzés viszont rutinból ment, a rendőrök benéztek, látták, hogy mindenki a csapat melegítőjében utazik, úgyhogy roboghattak is tovább.

A meccs azonban 10-6 lett, Miskolcon kikaptak a pécsi vízilabdázók.

Persze nem ez az első eset, hogy rosszul ítélnek meg egy helyzetet, és migránsokat vizionálnak Pécsett.