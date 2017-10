Tényleg nem volt diplomája, mégis pert nyert Hévíz fideszes polgármestere

A bíróság szerint Hévíz polgármestere nem jutott előnyhöz azzal, hogy egy pályázatban felsőfokú végzettségűként szerepelt, és inkább a csalást emlegető DK-s képviselőket marasztalták el – írja a 24.hu.

Felidézik, hogy egy 2008 októberében beadott keszthelyi önkormányzati pályázatban több helyen az szerepelt: Hévíz Fidesz–KDNP színekben induló későbbi (egyben jelenlegi) polgármesterének, Papp Gábornak felsőfokú végzettsége van, holott – hiányzó nyelvvizsgája miatt – valójában nincs. A pályázatot a város megnyerte, teljesítette, és a pályázat révén létrejött a Mentoriroda, amelynek irodavezetője Papp lett.

Papp Gábor polgármester pert indított az ügyről beszámoló blikkes újságíró és a két DK-s képviselő ellen rágalmazás miatt. A februári tárgyaláson elismerte, hogy a pályázatban szereplő, rá vonatkozó adatok az ő adatszolgáltatása alapján történtek. Azonban azt mondta: „Nem tudom megmondani, hogy miért szerepel itt is az, hogy a legmagasabb iskolai végzettségem főiskola. A pályázat megírására felelős osztály az illetékes”. A pályázatban egyébként több helyen is rögzítették, hogy Pappnak felsőfokú végzettsége van. Ezeken az iratokon szerepelt a leendő polgármester aláírása, ezt is megerősítette a bíróságon.

A Zaol.hu cikkében a polgármester egyébként azt nyilatkozta, az irodavezetői munkakör betöltésének (4 órában) nem volt feltétele a diploma. Az eredeti pályázati adatlapon és annak kitöltési útmutatóján valóban nem szerepel, hogy feltétel a felsőfokú végzettség, de az igen, hogy a projekt sikeres megvalósításához kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése.

A bírósághoz becsatolt iratokból az is kiderül, hogy Papp Gábor és felesége, aki szintén dolgozott a projektben, összesen mennyi pénzt vehetett fel. A 24.hu azt írja,

a későbbi polgármester 2009 áprilisa és 2010 októbere között a 4 órás munkáért összesen bruttó 1,7 millió forintot – ez havi bruttó 80 ezer forintnak felelt meg.

a felesége 2009 áprilisa és 2011 júniusa között összesen bruttó 1,7 millió forintot (havi bruttó 60-80 ezer forint közötti összegben). Az nem derül ki az iratokból, hogy őt hány órában foglalkoztatták.

Papp Gábor, amint polgármesterré választották, lemondott az iroda vezetéséről.

A bíróság végül a két DK-s képviselőt bűnösnek mondta ki, és megrovásban részesítette. A vádlottak felmentésért, a polgármester súlyosításért folyamodott, pénzbüntetést szeretne elérni.

Papp Gábor egyébként az ügyről azt nyilatkozta: „Meg kell tisztítani a közéletet ezektől az emberektől, és felelősségre kell vonni őket, mert a társadalom egészét veszélyeztetik. Rágalmaikkal átlépték azt a határt, amit közszereplőként tűrnöm kell”.