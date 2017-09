Terjeszkedés: Andy Vajna rádiója tovább hízik

További (még papíron is) bő 70 ezer hallgatóhoz juthat el a közeljövőben az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Rádió 1. A Médiatanács ugyanis keddi ülésén az utolsó ehhez szükséges lépést is megtette: úgy módosították a filmügyi kormánybiztos cége, a Radio Plus Kft. műsorszolgáltatói szerződését, hogy az három hajdúsági városban épp most induló rádiót is bekapcsolhat a hálózatába. Az új csatornákat nem Vajna vállalata fogja közvetlenül működtetni, hanem a már bevett módszer szerint egy olyan megállapodást köt az adókkal (az azokat üzemeltető, a frekvenciákat épp most elnyerő LB Rádió Kft.-vel), amelynek értelmében a műsoridő nagy részében a Rádió 1 szólhat ezeken is.

A mostani terjeszkedéssel már 23 vidéki városban lesz hallható a csatorna adása, s ezzel még a pályázati felhívásokban szereplő, a tényleges vételkörzet méretét rendre alábecsülő adatok szerint is több mint 2,2 millió embert érhetnek el. A tényleges szám azonban ennek akár a duplája is lehet, hiszen Hauk Zoltán, a Radio Plus Kft. kereskedelmi igazgatója már tavaly is azt nyilatkozta, hogy a Rádió 1 kínál a partnereinek országos kampányokat. Igaz, akkor ez még nem ment önállóan: 10-20 adó hirdetési idejét meg kellett vásárolniuk hozzá. Azóta azonban a cég májusban 10, most pedig újabb három vidéki adót kapcsolt be hálózatába, illetve maga is elnyert egy frekvenciát Békéscsabán. Így most már önmaga is közel járhat az országos lefedettséghez, ami a teljes lakosság 50 százalékának elérését jelentené. A társaság terjeszkedése azonban még nem ért véget. Az a cég, amely elnyerte a hajdúnánási, hajdúböszörményi és hajdúszoboszlói frekvenciákra kiírt pályázatokat, és egyből csatlakozott is ezekkel Vajna rádiójához, másik két sávért is versenyben van Veszprémben, illetve Tatabányán. Utóbbiaknak pedig – amennyiben az LB Rádió Kft. fut be a tendereken – ugyanaz lehet a sorsa, mint a három hajdúságinak.

A gond csak az, hogy ezek a pályázatok nem épp zökkenőmentesek. A frekvenciákért ugyanis a Rádió 1 konkurense, a (sajtóban csak Rogán Antal szomszédjaként emlegetett) Csetényi Csaba üzleti körének érdekeltségébe tartozó Regionális Rádió (RR) Kft. is harcba szállt. Utóbbi szoros kapcsolatban van a szintén Csetényiék többségi tulajdonában lévő Radio Sales House Kft.-vel (RSH), amely a rádiós hirdetési piacon Vajnáék legnagyobb versenytársa. Az RR Kft. a veszprémi és tatabányai tenderek mellett másik három városban is megpályázott 1-1 frekvenciát, ám a médiahatóság mindenhol kizárta őket alaki hibára hivatkozva. Veszprémben ez automatikusan Vajnáék partnerének győzelmét jelentené (mivel ott más nem indult), ha a versenytárs nem támadta volna meg a hatósági döntést. Hanák Tamás, az RR és az RSH ügyvezetője lapunknak jelezte: minden esetben ugyanaz volt a médiahatóság indoklása, álláspontjuk szerint azonban ez nem hiba és főleg nem formai, ezért terelték jogi útra az ügyet. A bíróság jogerős döntéséig ezeket az eljárásokat felfüggesztették.

Kerestük a Radio Plus Kft.-t is, ám lapzártánkig nem érkezett válasz a cégtől.

