Terroristákkal riogató szórólapok miatt tettek panaszt Budapesten

„Eladó-kiadó lakást keresünk a környéken” – áll azokon a szórólapokon, amelyeket a budapesti VI. és VII. kerületben dobtak be több postaládába. Ez még önmagában nem is lenne meglepő, de a lapokról iszlamista terroristák néznek szigorúan, az egyiken konkrétan az Iszlám Állam zászlaja előtt pózolva. Ha esetleg valakinek nem esett volna le, akkor azért még azt is odaírták, hogy „Jelige: Allah akbar!”

A bármiféle impresszum vagy kiadó nélkül terjesztett szórólapokon csak egy, Egyesült Arab Emírségek előhívójával kezdődő telefonszám van feltüntetve. Viccnek talán kicsit erősek, és a nyomdai minőség is azt mutatja, hogy valakik erre viszonylag sok pénzt áldoztak. Ha nem rossz viccnek szánták őket, akkor feltehetően a migránsoktól már amúgy is rettegő polgárok halálra rémítése és szavazásra ösztökélése lehet a céljuk.

A szórólapok miatt az egykori Fidesz-tag, Tényi István fordult kifogással a Budapest 5. számú választókerület választási bizottságához, mivel szerinte a szórólapok sértik a rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás alapelvét. A terjesztő kilétére nincsenek bizonyítékai, de azt kéri a testülettől, állapítsa meg a jogsértés tényét, és tiltsa el az ismeretlent a további jogsértéstől.