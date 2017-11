Tibeti zászlót lengetett Balog Zoltán, nem teperték le a rendőrök

Magyarországnak is kötelessége felemelni a szavát a tibeti emberi jogok megsértésének ügyében – mondta Balog Zoltán még 2008 májusában.

Az akkor még ellenzéki fideszes politikus az Országgyűlés emberi jogi bizottságának elnökeként tiltakozott Tibet kínai elnyomása ellen. Balog kilenc évvel ezelőtt még komolyan vette a tibetiek problémáját: annyira, hogy egy kínai delegáció érkezésekor egy tibeti zászlót lobogtatott a Parlament előtt a Tibetet Segítő Társaság és az Amnesty International sajtóeseményén – a megmozdulásról a Népszava tudósított.

Balog Zoltán az eseményen jelentette be azt is, hogy hogy a Fidesz, (a még létező) SZDSZ és MDF, valamint a KDNP képviselői országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be, amelyben

a magyar parlament felszólítja a Kínai Népköztársaságot a nemzetközileg elismert emberi jogok tiszteletben tartására és az erőszak alkalmazásának befejezésére.

A politikus pedig párhuzamot vont az 1956-os magyar forradalom és az 1959-es tibeti népfelkelés között.

A Fidesz kormányzása alatt azonban nagyot fordult a világ: a párt az Amnesty Internationalt már Soros pénzelte migránspárti ügynökszervezetnek tartja. A Tibetet Segítő Társaság ma is minden alkalommal tiltakozó akciót tart, ha magas rangú kínai politikus érkezik Budapestre, de

az utcára kivezényelt rendőrök akár jogsértő módon is megakadályozzák a tüntetéseket.

Egy 2012-es tiltakozás jogellenes feloszlatása miatt például a BRFK-nak összesen egymillió forintot kellett fizetnie és bocsánatot kellett kérnie. Ez sem akadályozta meg a hatóságot abban, hogy vasárnap újabb Tibet-párti akciót akadályozzanak meg: négy rendőr fogta le, majd garázdaság gyanújával állították elő a tibeti társaság egyik tüntetőjét, aki Li Ko-csiang kínai miniszterelnök konvoja mellett lobogtatott egy tibeti zászlót.

Balog Zoltán elnyomásról vallott nézetei sokat változhattak: bár korábban volt példa arra is, hogy Szájer Józseffel fehér galambokat engedett el Tibet elnyomása ellen tiltakozva, az utóbbi években már nem hozta szóba a témát, bár erre kínai látogatásai során is lett volna alkalma. Ehelyett inkább kétoldalú kulturális megállapodást hozott tető alá a kínai kulturális miniszterrel, amit idén ősszel is megerősített Pekingben.