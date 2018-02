Tiborcz István, a klímavédelmi aktivista

Szekszárd városa zöldközbeszerzésként tálalta a lakosságnak azt a közvilágítási korszerűsítést, amelyben az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) szerint is bizonyítható, hogy az Elios Zrt. – a miniszterelnök veje, Tiborcz István volt cége – előre egyeztetett a város fideszes vezetőivel. Továbbá olyan pályázati kikötések kerültek a kiírásba, amelyeket kizárólag az Elios tudott teljesíteni. A szisztéma az OLAF szerint a szervezett bűnözés feltételeinek is megfelelhet.

2014 júliusában Horváth István (Fidesz–KDNP), Szekszárd akkori polgármestere, jelenleg a megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár azt mondta az állami hírügynökség tudósítása szerint: a 700 millió forintos beruházástól 40 százalékos megtakarítást várnak, mert csökken a közvilágítás energiaköltsége. Märcz László szekszárdi városüzemeltetési és -fejlesztési vezető ezt azzal egészítette ki, hogy a közvilágítás másfél millió kilowattórás energiafelhasználásának csökkentése évi 315 tonnával mérsékli az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Tulajdonképpen környezetvédelmi szempontokkal ágyaztak meg a közbeszerzésnek.

Ez azért érdekes, mert az OLAF-jelentés és a Hadházy Ákos LMP-társelnök által készített hangfelvétel szerint 2014 nyarán már javában dübörgött a szekszárdi közvilágítási közbeszerzések elcsalása. Hadházy Ákos, aki akkor még szekszárdi fideszes képviselő volt, 2012 augusztusában készítette az idén januárban megismert hangfelvételt.

Ebből kiderült: a miniszterelnök vejének korábbi cége már másfél évvel azelőtt egyeztetett a fideszes szekszárdi polgármesterrel a város közvilágításának korszerűsítéséről, hogy az arról szóló pályázatot kiírták volna. A Tiborcz István által birtokolt Elios Innovatív Zrt. 2014 májusában nyerte el a hétszázmillió forintos megbízást, de már 2012 nyarán ajánlattal kereste meg Szekszárdot, hogy elkészíti a két tanulmányt, amellyel a város indulhat a rövidesen meghirdetendő közvilágítás-korszerűsítési uniós pályázaton.

Mindeközben a szekszárdi lakosságot és a közvéleményt legalább 2009 óta abban a hitben tartotta a megyeszékhely vezetése, hogy klímavédelmi intézkedésekről van szó. Szekszárd települési klímastratégiája 2010 novemberében készült el. A Tolna megyei város 2009-ben belépett a magyarországi Klímabarát Települések Szövetségébe is. A 2010 novemberében a képviselő-testület által elfogadott szekszárdi klímastratégiában bemutatták, hogy a LED-es lámpák sokkal takarékosabbak a korábbi nátriumlámpáknál. Márpedig az Elios volt az egyetlen cég, amelynek volt már nagyobb LED-es tapasztalata a legelső, 2010-es hódmezővásárhelyi tenderből.

„Energiatakarékos világítótesteket kell használni az épületekben, a közvilágításnál, továbbá a közlekedési lámpákban” – olvasható a dokumentumban. Azt is kifejtik, hogy a települési energiagazdálkodás hatékonyságát javítani kell, részben az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése miatt. A szekszárdiak véleményére persze mindvégig kíváncsiak voltak: 2009 márciusában lakossági felmérés volt a klímastratégiáról.

Szekszárdnak energia-akcióterve is készült 2014. májusban az Energiaklub segítségével. A város így csatlakozhatott a Polgármesterek Szövetségéhez, amely a világ legnagyobb helyi klíma- és energiaügyi akcióra irányuló városi mozgalma. Jelenleg 6855 tagja van, köztük Berlin, London, Párizs, Bécs és Brüsszel. A település energia-akcióterve külön fejezetet szentelt a közvilágításnak. „A szekszárdi közvilágítási rendszerben jelenleg üzemelő lámpatestek elsősorban nagy nyomású nátriumlámpák” – olvasható. Később arról írnak, hogy a város 2013-ban pályázatot adott be a közvilágítás korszerűsítésére. Úgy becsülték, 30 százalékkal csökken a rendszer áramfelhasználása, és évente 150 tonnával kevesebb káros anyag kerül a levegőbe.

Közben az MSZP pénteken azt közölte, hogy szervezett bűncselekmény-sorozatról lehet beszélni az Elios közvilágítási beruházásai ügyében (a cégben Tiborcz István, Orbán Viktor miniszterelnök veje 2009-től 2014-ig vezető tisztségviselő volt, de 50 százalékos tulajdonnal is bírt egy vállalkozáson keresztül), mert most nyilvánosságot látó kalocsai jelentésében az OLAF ugyanazokat a szabálytalanságokat tárta fel, mint amelyeket Szolnokon elkövettek. Harangozó Tamás, az ellenzéki párt képviselője szerint a két jelentésben egy az egyben ugyanaz olvasható, minden cég, minden szereplő azonos, ahogy a független auditot végző, valamint a Miniszterelnökség szerepe is hasonló.

Nem mellékes, hogy a szombathelyi fideszeseket nem zavarja az egyre nagyobb hullámokat keltő Elios-botrány: csütörtökön a város költségvetésével együtt azt is elfogadták, hogy 1,2 milliárd forintért banki hitelből újítsák fel a város közvilágítását. A közbeszerzés még nem zárult le, ám a Népszava úgy tudja: az Elios kaphatja a munkát.

A 24.hu az Elios-ügyet feltáró cikksorozatának legújabb részében pedig Tiborcz István üzleti partnerével és barátjával, Hamar Endrével foglalkozik. Hamar nemcsak az Eliosban és a Sistrade Kft.-ben – az Elios által elnyert közbeszerzések nagy részénél az előkészítő munkát végző tanácsadó cégben – volt tulajdonos, hanem egy másik érintett vállalkozásban is, az Eupro Projektmenedzsment Kft.-ben is. „Szinte konkrét vádiratot állított össze Hamar Endre ellen az Elios-ügyről készült OLAF-jelentés” – írta a portál. A beszámoló szerint például Hamar Endre cége, a Sistrade Kft. készítette a jelentkezésekhez használt Excel-táblákat az Elios egyik vezetőjével, Mancz Ivette-tel közösen. Tehát a projektkiírást szervező cég már a pályázat beadásán is együtt dolgozott a későbbi nyertessel, miközben Hamarnak mindkét cégben volt tulajdona. A Hamar cégei által előkészített pályázatok elvárásai a 24.hu cikke szerint erősen favorizáltak egyetlen lámpagyártót. A tenderek nagy része ugyanis a Tungsram-Schréder Zrt.-re volt szabva, a cég pedig lényegében az Elios beszállítójává szegődött: sokkal olcsóbban adta neki a lámpákat, sokszor a feléért annak, amennyit másoktól kért.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.17.