Tiborcz István: Kötöttségekkel jár a miniszterelnök vejének lenni

Kútvölgyben vásárolt villájáról, a kastélyberuházásokról és jövőbeli terveiről is mesélt Orbán Viktor miniszterelnök veje az Origónak.

Tiborcz István azt mondta: közismert, hogy nem anyóst vagy apóst választ az ember magának, hanem társat. „A miniszterelnök vejének lenni, ahogy mondtam, számos kötöttséggel jár, és az ember támadásoknak van kitéve, bármit is tesz. Másrészről azonban nagy tisztelettel és örömmel tölt el, hogy az apósom Orbán Viktor” – jelentette ki. Arra a kérdésre, hogy tervez-e politikai pályára lépni, közölte: eszébe sem jutott, „egy vállalkozó típusú ember vagyok”.

Arra a kérdésre, hogy miért vette meg a XII. kerület egyik legjobb helyén lévő ingatlanát, Tiborcz azt mondta, magánszemélyektől, üzleti célra vásárolta. „Az épületről kiderült, hogy életveszélyes volt, most zajlik a felújítása. Nyilván nagyobb figyelem kíséri az általam végrehajtott befektetéseket, mint másokét. El kell fogadnom, hogy egyre nagyobb figyelem irányul rám, és minden üzleti lépésemből sajtóhír lesz. Ezek jó része persze spekulatív és céljuk a velem kapcsolatos negatív sajtóvisszhang keltése. Nincs ez másképp ezzel a házzal sem” – szögezte le.

A BDPST Zrt.-vel kapcsolatban közölte: valóban van benne meghatározó tulajdonrésze. „Ez egy Magyarországon bejegyzett, transzparensen működő cég, amelyik itt fizet adót. Eddig senki sem akart valójában utánajárni annak, hogy kik a valódi tulajdonosok, pedig bárki betekinthetett volna a részvénykönyvbe, ahogy a mostani interjú során önök is teszik. A sajtó egy részének azonban nem ez volt a célja, hanem fenn akarták tartani azt a látszatot, hogy itt valaki bujkál. Offshore-tulajdonos nincs a cégben és soha nem is volt. Érthetetlen tehát, hogy magukat igényes újságírónak tartó emberek a BDPST Zrt.-re mégis az offshore jelzőt aggatják” – vélekedett. (Nemrégiben a Válasz.hu egyébként azt írta: a cégbíróság megakasztotta a BDPST Zrt. változásbejegyzési kérelmét, mondván, csak akkor lehet tőkét emelni a luxusingatlan-kereskedésben, ha felfedik a vállalat tulajdonosi szerkezetét – a társaság azonban inkább visszavonulót fújt – a szerk.)

Kitért arra is, hogy a turai kastéllyal kapcsolatos híradások kiváló példái a média egy része „félrevezető és valótlan állításainak”. „Valóban van Magyarországon egy állami kastélyfelújítási program, de a turai projektnek ehhez semmi köze nincs. Mivel a turai kastély magántulajdonban volt, illetve most is abban van, a program nem vonatkozik rá. A vidéki Magyarországon nagyon sok kastély van magántulajdonban, jellemzően nagyon rossz állapotban. Ha a tulajdonosok ezeket elkezdenék fejleszteni és ezek az ingatlanok új funkciót kapnának, akkor a helyi gazdaságra nagyon pozitív hatást gyakorolhatnának” – mondta, és hangsúlyozta, hogy noha az épület az összedőlés szélén állt, semmilyen állami pénz nincs a mostani felújítási munkálatokban. Úgy véli, a kastélynak a vendéglátás lehet a jövője.

Az interjúban Tiborcz István azt is mondta, hogy

2007-ben, 19 évesen indította el az első vállalkozását,

a sok támadást kapott közvilágítási projektek során az Elliosszal szerződést kötő önkormányzatok közvilágítása modern, magas minőségű lámpatestekkel újult meg, amelynek köszönhetően a városok megtakarításokat érnek el az áramfelhasználásukban, szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentése mellett,

és 2014 után, „a folyamatos, prekoncepciókon alapuló, engem – és rajtam keresztül a családomat – érő támadások miatt az Elliosban lévő részesedésemet eladtam”.

„Az Elliosban való részvételem és az abból való kiszállásom kapcsán megértettem, hogy Magyarországon a miniszterelnök családtagjaként nem foglalkozhatom bármivel. Olyan területet választottam, amely nincs semmilyen kapcsolatban állami és önkormányzati tenderekkel. Az ingatlanfejlesztés piacára léptem, ami nagyon régóta szintén foglalkoztatott” – mondta Tiborcz István. Hozzátette: alapvetően nem zöldmezős beruházásokkal foglalkoznak, hanem meglévő ingatlanok új tartalommal történő megtöltésével, modernizálásával.